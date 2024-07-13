Майже неможливо уявити світ без корупції, політики чи великих грошей — особливо великих грошей.

Великі гроші не просто з'являються у цих знаків Зодіаку — їх роблять, і різні способи, якими успіх може статися.

Якщо ви та людина, яка не може зробити щось неправильно і має залізне сумління, ви будете тією людиною, яка заперечує корупцію.

Отже, давайте подивимося, які знаки Зодіаку схильні до корупції.

СКОРПІОН (23 жовтня – 21 листопада)

Ну, звісно, ​​ти корумпований, Скорпіоне. Ти працюєш на корупції. Ти обожнюєш небезпеку можливого руйнування чийогось життя заради власної вигоди. Ти цілком націлений на те, щоб досягти успіху за рахунок інших.

Ви даєте всім зрозуміти, що вас можна купити, що ціна висока.

2. БЛИЗНЮКИ (21 травня - 20 червня)

Корупція означає отримання бажаного, і оскільки у вас ніколи не було проблем із обманом системи, у вас ніколи не було проблем з отриманням хабара, підписанням контракту, щоб покласти край чиємусь життю, або фальсифікацією виборів. Ви королівської крові, коли справа доходить до корупції.

3. ЛЕВ (23 липня - 22 серпня)

Повністю за веселощі та корупцію у будь-який день тижня, Лев, ти бачиш світ як одну велику театральну подію, і ти знаєш, що для того, щоб влаштувати подію, треба смикати за ниточки та піддавати, щоб отримати те, що хочеш. І якщо хтось хоче отримати те, що він хоче, то це ти.

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