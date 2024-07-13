Почти невозможно представить себе мир без коррупции, политики или больших денег — особенно больших денег.

Большие деньги не просто появляются у этих знаков Зодиака — их делают, и различные способы, которыми успех чего угодно может произойти.

Если вы тот человек, который не может сделать что-то неправильно и у которого железная совесть, вы будете тем человеком, который отрицает коррупцию.

Итак, давайте посмотрим, какие знаки Зодиака подвержены коррупции.

СКОРПИОН (23 октября - 21 ноября)

Ну, конечно, ты коррумпирован, Скорпион. Ты работаешь на коррупции. Ты обожаешь опасность возможного разрушения чьей-то жизни ради собственной выгоды. Ты всецело нацелен на то, чтобы преуспеть за счет других.

Вы даете всем понять, что вас можно купить, что цена высока.

2. БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 20 июня)

Коррупция означает получение желаемого, и поскольку у вас никогда не было проблем с обманом системы, у вас никогда не было проблем с получением взятки, подписанием контракта, чтобы положить конец чьей-то жизни, или фальсификацией выборов. Вы королевской крови, когда дело доходит до коррупции.

3. ЛЕВ (23 июля - 22 августа)

Полностью за веселье и коррупцию в любой день недели, Лев, ты видишь мир как одно большое театральное событие, и ты знаешь, что для того, чтобы устроить событие, нужно дергать за ниточки и поддавать, чтобы получить то, что ты хочешь. И если кто-то хочет получить то, что он хочет, так это ты.

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