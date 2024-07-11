Сатурн — планета работы, уроков, структуры, ощутимых наград, упорства, задержек, ограничений, ответственности, правил и норм, страха, контроля и отрицания — вот лишь некоторые из важных частей жизни, которыми он управляет, астрологи не зря называют Сатурн «надсмотрщиком».

Когда мы переживаем трудные времена, Сатурн часто оказывается вовлечённым.

По словам астролога Кэндис Чайлдресс , есть три знака, которые имеют кармическую защиту, и «если вы их обманете, карма будет наказана», объясняет она, добавляя, что если эти знаки ведут себя ненадлежащим образом, карма «вернется к ним бумерангом».

Знаки зодиака с кармической защитой:

Весы.

«Весы ассоциируются со справедливостью, равенством, дипломатией и правосудием», — говорит Чайлдресс. «Весы склонны дважды подумать, прежде чем предпринять действия, которые не являются честными», — продолжила она, — «потому что они способны видеть обе стороны медали».

Это означает, что он очень комфортно чувствует себя в этом знаке и очень силен. Тем, кто родился под этим знаком, легче иметь дело с Сатурном, чем с другими. И поскольку Сатурн — планета кармы, те, кто обращается с Весами не так, как следует, по сути, имеют дело с Сатурном, который всегда возвращается к тем, кто действовал неподобающим образом, обычно когда у них самих есть суровый транзит Сатурна.

2. Водолей.

«Хотя Водолеем в настоящее время управляет Уран, традиционно знаком управлял сам Папаша Карма; Сатурн», — объясняет Чайлдресс. Большинство астрологов признают и Сатурн, и Уран правителями Водолея , что означает, что Сатурн чувствует себя в этом знаке как дома. Как и Сатурн, «Водолей логичен, рационален и интеллектуален, а также обладает способностью устранять эмоции из ситуации», — продолжает Чайлдресс.

Водолеи гораздо более терпимы, чем другие люди, и нужно многое, чтобы вывести кого-то из себя.

3. Козерог.

«Золотое дитя» Сатурна, как называет этот знак Чайлдресс, «Сатурн правит Козерогом». Сатурн в Козероге считается находящимся на своей родной базе или самым сильным в этом знаке. Сатурн в Козероге отвечает за структурированное обучение, и Сатурн может очень долго ждать, чтобы наконец выдать карму.

Козерог ассоциируется с дисциплиной, ответственностью и мудростью.

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