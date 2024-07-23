Як тільки ви дізнаєтеся, як цілуються знаки зодіаку, ви знатимете, чого чекати від першого поцілунку з представником вибраного вами знака.

Всі знаки зодіаку по-різному реагують на поцілунки, залежно від того, який поцілунок їм найбільше подобається.

Чим ближче до цього, тим більше вони будуть реагувати та радіти. Проте всім знакам подобаються різні види поцілунків і вони позитивно реагуватимуть на свій перший поцілунок.

Стиль поцілунку Овна: французький поцілунок

Вони пірнають прямо в ціль і дійсно проникають досить глибоко, незалежно від того, чи це ваша перша зустріч у поцілунках або у вас двох була попередня практика поцілунку. Якщо ви чекали слухняного поцілунку, вам дійсно слід подумати про це по-іншому, тому що Овен ніколи не буває слухняним, особливо в поцілунках.

Стиль поцілунку Тельця: поцілунок у щоку

Поцілунок у щоку може мати різне значення, залежно від того, з ким він зроблений. Це може бути знак підтримки серед друзів, милий привіт сім'ї здалеку, прихильність до партнерства або прояв любові батьків до своїх дітей. Телець прагне виявити турботу та відданість важливим людям у своєму житті. Телець знає, яким має бути поцілунок, та із задоволенням намагається пояснити це іншим простим смертним Зодіаку. Телець знає, як подарувати вам місяць та зірки одним солодким поцілунком у щоку.

Стиль поцілунку Близнюків: поцілунок, який дражнить

Це сміливий момент, тому ви можете спробувати відтворити його, лежачи як безпечніший варіант. Близнюки завжди готові спробувати щось нове та захоплююче. Поцілунки Близнюків дражнять і розважають, навіть коли вони душевно значущі або невимушено кумедні. Поцілунки Близнюків не схожі на жодні інші в Зодіаку, оскільки вони інтелектуально стимулюють і одночасно ніжно збуджують. Їхнім поцілункам часто передують жартівливі жарти, з великою кількістю розмов і сміху.

Стиль поцілунку Рака: поцілунок у лоб

Як і поцілунок у щоку, поцілунок у лоба сигналізує про підтримку та відданість комусь. Якщо у вашого партнера або друга поганий день, спробуйте поцілувати його в лоба, щоб дати йому знати, що ви поряд. Раки часто співчувають та підтримують тих, хто їм близький. Раки приносять тепло домівки прямо туди, де ви знаходитесь. Ці поцілунки схожі на теплі, щирі обійми, які захоплюють вас у казку у стилі «і жили вони довго та щасливо». Ви коли-небудь намагалися визначити щось скромне, але затишне, відчужене, але всепоглинаюче, ніжне, але грайливе, глибоке та чуттєве, але невимушене та кокетливе? Це поцілунок рак для вас.

Стиль поцілунку Лева: поцілунок руки

Ми всі бачили це у старих голлівудських фільмах: сліпуча дама простягає руку шанувальнику, щоб той припав до неї губами. З того часу суспільство пройшло довгий шлях, і люди будь-якої статі можуть спробувати це. Це кричить про елегантність та витонченість, так що якщо ви шукаєте більш формальний спосіб продемонструвати своє кохання, ось він. Лео розквітає, коли інші виявляють захоплення. Жоден вчинок Лео не можна класифікувати інакше, як шоу на світовій сцені. Навіть у чомусь особистому та інтимному ви завжди побачите, як Лео виставляє себе напоказ, і будь-яке шоу обов'язково буде вражаючим, коли це відбувається.

Стиль поцілунку Діви: поцілунок у шию

Це хороший спосіб подарувати ідеальний поцілунок і зробити його романтичним, але також сексуальним та щирим. Діва, яка не любить підходити надто близько до інших і може бути сором'язливою часом, є перфекціоністкою, коли справа доходить до поцілунку, і завжди прагне потрапити поцілунком у шию. Вони дарують творчі, мрійливі та щирі поцілунки, оскільки мають здатність телепортувати ваш роман у щось нереальне. На додачу до всього, вони абсолютно щирі, і поцілунок Діви, можливо, єдиний по-справжньому безкорисливий поцілунок у Зодіаку.

Стиль поцілунку Терезів: довгий поцілунок

Терези, які насолоджуються класикою романтики та жадають міцного романтичного зв'язку, люблять залучати вас і змушувати вас відчувати, що їхній світ обертається навколо вас. Кожен поцілунок Терезів обов'язково змусить вас відчути, що ваше щасливе майбутнє ближче, ніж ви думаєте. Терези були створені для романтики, і романтика, безумовно, сочиться з кожної їхньої дії. Швидше за все, навіть якщо у вас не було партнера Терезів, ви ніколи не забудете свій перший поцілунок з ними. Тому що кожен поцілунок після першого матиме ту ж пристрасть, романтику та запал.

Стиль поцілунку Скорпіона: повітряний поцілунок

Цей поцілунок є частим ритуалом на сімейних вечірках та інших заходах, де учасники вітаються та прощаються один з одним. Двоє учасників тримаються щоками поруч, посилаючи повітряний поцілунок у повітря, потім міняються сторонами та повторюють поцілунок. Скорпіон має слабкість до давніх друзів. Поцілунки Скорпіона можуть мати місце у будь-якому місці, у будь-якій обстановці та у будь-який час, навіть коли цього найменше очікують. Скорпіон любить ділитися любов'ю, і цей поцілунок популярний серед них через їхню вроджену натуру, що любить.

Стиль поцілунку Стрільця: поцілунок з тертям носа

Стрілець завжди любить добре посміятися і любить зберігати емоційну дистанцію. Вічно доброзичливий Стрілець ніколи не двічі думатиме про те, щоб подарувати вам солодкий поцілунок тут і там, спонтанно та спорадично. Але для того, щоб ви дійсно увійшли до романтичного поцілунку, вам доведеться трохи попрацювати.

Стиль поцілунку Козерога: поцілунки метелика

Козеріг насолоджується своєю незалежністю, але хоче мати спосіб виявити відданість та вдячність близьким друзям. Те, що змушує вас чекати на них, часто здається нескінченно солодшим, коли ви нарешті отримуєте це. Те саме і з Козерогом. Козеріг, безумовно, не самий прямолінійний романтик у Зодіаку, і він також не найлюблячий тип. Але поцілунок від нього це все, що вам потрібно, щоб зрозуміти, наскільки глибоко він піклується.

Стиль поцілунку Водолія: повітряні поцілунки

Поцілунки Водолія також мають деякі несподівані рухи. Чекайте на несподіванки з цим знаком, особливо з послідовностями мови, і будьте готові почервоніти, якщо ви новачок. Навіть саме платонічне початок може призвести вас до глибших, незвіданих глибин поцілунку, який несподівано збиває вас обох з ніг.

Стиль поцілунку Риб: поцілунок однією губою

Це класичний поцілунок, коли два партнери зчіплюють свої губи. Він дуже близький і особистий, тому його найчастіше зберігають для значних вам людей або подружжя. Риби, які ніжні, чутливі та люблять романтичні ситуації, подарують вам один із своїх «тривалих, ніби назавжди» поцілунків і змусять вас задихатися та мріяти.

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