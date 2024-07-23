Как только вы узнаете, как целуются знаки зодиака, вы будете знать, чего ожидать от первого поцелуя с представителем выбранного вами знака.

Все знаки зодиака по-разному реагируют на поцелуи в зависимости от того, какой поцелуй им больше всего нравится.

Чем ближе к этому, тем больше они будут реагировать и радоваться. Однако всем знакам нравятся разные виды поцелуев, и они будут положительно реагировать на свой первый поцелуй.

Стиль поцелуя Овна: французский поцелуй

Они ныряют прямо в цель и действительно проникают довольно глубоко, независимо от того, является ли это вашей первой встречей в поцелуях или у вас двоих была предварительная практика поцелуя. Если вы ожидали послушного поцелуя, вам действительно следовало подумать об этом по-другому, потому что Овен никогда не бывает послушным, особенно в поцелуях.

Стиль поцелуя Тельца: поцелуй в щеку

Поцелуй в щеку может иметь разное значение в зависимости от того, с кем он сделан. Это может быть знак поддержки среди друзей, милый привет семье издалека, приверженность партнерству или проявление любви родителей к своим детям. Телец стремится проявить заботу и преданность важным людям в своей жизни. Телец знает, каким должен быть поцелуй, и с удовольствием пытается объяснить это другим простым смертным Зодиака. Телец знает, как подарить вам луну и звезды одним сладким поцелуем в щеку.

Стиль поцелуя Близнецов: поцелуй, который дразнит

Это смелый момент, поэтому вы можете попробовать воссоздать его, лежа, как более безопасный вариант. Близнецы всегда готовы попробовать что-то новое и захватывающее. Поцелуи Близнецов дразнят и развлекают, даже когда они душевно значимы или непринужденно забавны. Поцелуи Близнецов не похожи ни на какие другие в Зодиаке, поскольку они интеллектуально стимулируют и одновременно нежно возбуждают. Их поцелуям часто предшествуют дразнящие шутки, с большим количеством разговоров и смеха.

Стиль поцелуя Рака: поцелуй в лоб

Как и поцелуй в щеку, поцелуй в лоб сигнализирует о поддержке и преданности кому-то. Если у вашего партнера или друга плохой день, попробуйте поцеловать его в лоб, чтобы дать ему знать, что вы рядом. Раки часто сочувствуют и поддерживают тех, кто им близок. Раки приносят тепло домашнего очага прямо туда, где вы находитесь. Эти поцелуи похожи на теплые, искренние объятия, которые увлекают вас в сказку в стиле «и жили они долго и счастливо». Вы когда-нибудь пытались определить что-то скромное, но уютное, отчужденное, но всепоглощающее, нежное, но игривое, глубокое и чувственное, но непринужденное и кокетливое? Это поцелуй Рака для вас.

Стиль поцелуя Льва: поцелуй руки

Мы все видели это в старых голливудских фильмах: ослепительная дама протягивает руку поклоннику, чтобы тот припал к ней губами. С тех пор общество прошло долгий путь, и люди любого пола могут попробовать это. Это кричит об элегантности и изяществе, так что если вы ищете более формальный способ продемонстрировать свою любовь, вот он. Лео расцветает, когда другие проявляют восхищение. Ни один поступок Лео нельзя классифицировать иначе, как шоу на мировой сцене. Даже в чем-то столь личном и интимном вы всегда увидите, как Лео выставляет себя напоказ, и любое шоу обязательно будет впечатляющим, когда это происходит.

Стиль поцелуя Девы: поцелуй в шею

Это хороший способ подарить идеальный поцелуй и сделать его романтичным, но также сексуальным и искренним. Дева, которая не любит подходить слишком близко к другим и может быть застенчивой порой, является перфекционисткой, когда дело доходит до поцелуя, и всегда стремится угодить поцелуем в шею. Они дарят творческие, мечтательные и искренние поцелуи, поскольку обладают способностью телепортировать ваш роман во что-то нереальное. В довершение всего, они абсолютно искренни, и поцелуй Девы, вполне возможно, единственный по-настоящему бескорыстный поцелуй в Зодиаке.

Стиль поцелуя Весов: долгий поцелуй

Весы, которые наслаждаются классикой романтики и жаждут прочной романтической связи, любят вовлекать вас и заставлять вас чувствовать, что их мир вращается вокруг вас. Каждый поцелуй Весов обязательно заставит вас почувствовать, что ваше счастливое будущее ближе, чем вы думаете. Весы были созданы для романтики, и романтика, безусловно, сочится из каждого их действия. Скорее всего, даже если у вас не было партнера Весов, вы никогда не забудете свой первый поцелуй с ними. Потому что каждый поцелуй после первого будет иметь ту же страсть, романтику и пыл.

Стиль поцелуя Скорпиона: воздушный поцелуй

Этот поцелуй является частым ритуалом на семейных вечеринках и других мероприятиях, где участники здороваются и прощаются друг с другом. Двое участников держатся щеками рядом, посылая воздушный поцелуй в воздух, затем меняются сторонами и повторяют поцелуй. Скорпион питает слабость к давним друзьям. Поцелуи Скорпиона могут иметь место в любом месте, в любой обстановке и в любое время, даже когда этого меньше всего ожидают. Скорпион любит делиться любовью, и этот поцелуй популярен среди них из-за их врожденной любящей натуры.

Стиль поцелуя Стрельца: поцелуй с трением носа

Стрелец всегда любит хорошо посмеяться и любит сохранять эмоциональную дистанцию. Вечно дружелюбный Стрелец никогда не будет дважды думать о том, чтобы подарить вам сладкий поцелуй здесь и там, спонтанно и спорадически. Но для того, чтобы вы действительно вошли в романтический поцелуй, вам придется немного потрудиться.

Стиль поцелуя Козерога: поцелуи бабочки

Козерог наслаждается своей независимостью, но хочет иметь способ проявить преданность и признательность близким друзьям. То, что заставляет вас ждать их, часто кажется бесконечно слаще, когда вы наконец получаете это. То же самое и с Козерогом. Козерог, безусловно, не самый прямолинейный романтик в Зодиаке, и он также не самый любящий, балующий тип. Но поцелуй от него — это все, что вам нужно, чтобы понять, насколько глубоко он заботится.

Стиль поцелуя Водолея: воздушные поцелуи

Поцелуи Водолея также имеют некоторые неожиданные движения. Ожидайте неожиданностей с этим знаком, особенно с последовательностями языка, и будьте готовы покраснеть, если вы новичок. Даже самое платоническое начало может привести вас к более глубоким, неизведанным глубинам поцелуя, который неожиданно сбивает вас обоих с ног.

Стиль поцелуя Рыб: поцелуй одной губой

Это классический поцелуй, когда два партнера сцепляют свои губы. Он очень близкий и личный, поэтому его чаще всего приберегают для значимых для вас людей или супругов. Рыбы, которые нежны, чувствительны и любят романтические ситуации, подарят вам один из своих «длительных, как будто навсегда» поцелуев и заставят вас задыхаться и мечтать.

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