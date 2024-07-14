В астрології надзвичайно легко стати одним із неврівноважених знаків зодіаку, особливо в наші дні, коли всі ми схильні зосереджуватися на чомусь одному, при цьому явно ігноруючи щось важливе.

Деякі знаки зодіаку набагато схильніші до незбалансованого способу життя, ніж інші.

Найнепередбачуваніші знаки Зодіаку відповідно до астрології:

ВОДОЛІЙ (20 січня - 18 лютого)

Водолії нерішучі і довго вирішують, що робити. Ця їхня нерішучість межує з гіпераналітикою — вони зводять себе з розуму, намагаючись зрозуміти, що правильно, а що ні в їхньому житті.

Що зазвичай відбувається, так це те, що вони стають одержимі планом дій і відмовляються від інших ідей, щоб досягти цієї мети. Але на півдорозі битви вони зазнають невдачі, тому що, озираючись назад, вони хотіли зробити це «іншим способом». Водолії настільки неврівноважені, що вони завдають собі шкоди.

2. ТЕРЕЗИ (23 вересня - 22 жовтня)

Як не дивно, Терези – представник рівноваги як такої – найменш врівноважені з усіх знаків. Їхні чаші терезів завжди нерівні, так би мовити.

Терези вирушають у дорогу з великими намірами, але постійно зазнають невдачі через свою велику невпевненість у собі і невпевненість. Момент впевненості завжди підривається невпевненістю Терезів у собі, і це вкидає їх у постійний стан дисбалансу.

3. КОЗЕРІГ (22 грудня - 19 січня)

Сумніви в собі — це падіння всіх людей, народжених під знаком Козерога, оскільки вони можуть легко впасти в депресію, як тільки цей процес починає їх засмучувати.

Вони є дивним балансом супервпевненості І паралізуючого недоліку самоповаги, і те, що змушує їх робити погано збалансований вибір, це той факт, що вони ніколи не можуть примиритися так чи інакше. Козероги люблять перемагати, але рідко це роблять, оскільки їхня невротична натура дається взнаки дуже неврівноваженим чином.

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