В астрологии чрезвычайно легко стать одним из неуравновешенных знаков зодиака, особенно в наши дни, когда мы все склонны сосредотачиваться на чем-то одном, при этом явно игнорируя что-то важное.

Некоторые знаки зодиака гораздо более склонны к несбалансированному образу жизни, чем другие.

Самые непредсказуемые знаки Зодиака согласно астрологии:

ВОДОЛЕЙ (20 января - 18 февраля)

Водолеи нерешительны и долго решают, что делать. Эта их нерешительность граничит с гипераналитикой — они сводят себя с ума, пытаясь понять, что правильно, а что нет в их жизни.

Что обычно происходит, так это то, что они становятся одержимы планом действий и отказываются от всех других идей, чтобы достичь этой цели. Но на полпути битвы они терпят неудачу, потому что, оглядываясь назад, они хотели сделать это «другим способом». Водолеи настолько неуравновешены, что они причиняют себе вред.

2. ВЕСЫ (23 сентября - 22 октября)

Как ни странно, Весы — представитель равновесия как такового — наименее уравновешены из всех знаков. Их чаши весов всегда неравны, так сказать.

Весы отправляются в путь с большими намерениями, но постоянно терпят неудачу из-за своей большой неуверенности в себе и неуверенности . Момент уверенности всегда подрывается неуверенностью Весов в себе, и это ввергает их в постоянное состояние дисбаланса.

3. КОЗЕРОГ (22 декабря - 19 января)

Сомнения в себе — это падение всех людей, рожденных под знаком Козерога, поскольку они могут очень легко впасть в депрессию, как только этот процесс начинает их расстраивать.

Они представляют собой странный баланс суперуверенности И парализующего недостатка самоуважения, и то, что заставляет их делать плохо сбалансированный выбор, это тот факт, что они никогда не могут примириться так или иначе. Они любят побеждать, но редко это делают, поскольку их невротическая натура дает о себе знать очень неуравновешенным образом.

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