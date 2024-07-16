В Одесі паркувальник відмовився обслуговувати українською, патрульні стали на його захист.

В Одесі виник черговий мовний скандал. Охоронець відмовився спілкуватися з громадянкою українською мовою, а поліцейські, ймовірно, заплуталися в нормах закону, виправдовуючи його. Вони стверджували, що вимога надавати послуги державною мовою нібито стосується лише державних службовців.

Проте Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", а саме стаття 30, говорить про інше. Відео суперечки з'явилося в одеських Telegram-каналах 14 липня.

Охоронець відмовився спілкуватися з громадянкою українською мовою. Він наполягав, що має право розмовляти російською, і навіть стверджував, що існує закон, який дозволяє це. Однак він не зміг надати підтвердження своїм словам.

На місце інциденту викликали поліцію. Прибули патрульний і патрульна, які підтримували тезу, що вимога спілкуватися українською стосується лише працівників державних установ. Охоронець, очевидно, працює на приватне підприємство, тому вони вважали, що він не зобов'язаний говорити державною мовою.

Утім, навіть у цьому випадку він мав надавати послуги державною мовою. Копи не були праві.

З 16 січня 2021 року, відповідно до статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", усі постачальники послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги державною мовою. Офіційний текст закону можна знайти на сайті Верховної Ради за відповідним посиланням.

Патрульна намагалася довести, що такої вимоги до закону немає. "На паркані он теж написано. І ви вірите в ці джерела", – говорила вона чоловіку, який із нею сперечався.

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