В этот раз персонал отеля в Одессе спорил с русскоязычной клиенткой.
Видео скандала опубликовал Telegram-канал "Х***вая Одесса".
Все началось с того, что женщина назвала гривны – рублями.
Украиноязычный персонал отеля сделал замечание и женщина попыталась оправдаться, но вскоре заявила, что говорить на украинском языке – это якобы "колхоз".
"То есть нам не принесут: мол только на 200 рублей есть это и все", - заявила посетительница.
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Женщина решила оправдаться, и сказала что это одно и то же. Но девешки заявили, что это далеко не так.
Тогда женщина заявила, что в Одессе всегда были рубли, и вообще, девушка, видимо, приезжая раз говорит на украинском языке.
"Одесситы всегда говорили по-русски, — говорит женщина на видео.
В конце посетительница добавила, что в "Молодежной тусовке" принято говорить на русском.
"И что вы, с пацанами так вот встречаетесь, и говорите: "Я кохаю тебе"? Ну это же колхоз!", - заявила гостья отеля.
К конце разговора работница отеля расплакалась из-за высказываний посетительницы.
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