В этот раз персонал отеля в Одессе спорил с русскоязычной клиенткой.

Видео скандала опубликовал Telegram-канал "Х***вая Одесса".

Все началось с того, что женщина назвала гривны – рублями.

Украиноязычный персонал отеля сделал замечание и женщина попыталась оправдаться, но вскоре заявила, что говорить на украинском языке – это якобы "колхоз".

"То есть нам не принесут: мол только на 200 рублей есть это и все", - заявила посетительница.

Женщина решила оправдаться, и сказала что это одно и то же. Но девешки заявили, что это далеко не так.

Тогда женщина заявила, что в Одессе всегда были рубли, и вообще, девушка, видимо, приезжая раз говорит на украинском языке.

"Одесситы всегда говорили по-русски, — говорит женщина на видео.

В конце посетительница добавила, что в "Молодежной тусовке" принято говорить на русском.

"И что вы, с пацанами так вот встречаетесь, и говорите: "Я кохаю тебе"? Ну это же колхоз!", - заявила гостья отеля.

К конце разговора работница отеля расплакалась из-за высказываний посетительницы.

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