В Волынском национальном университете разгорелся скандал из-за того, что одна из преподавательниц ведет пары на русском языке.

Об этом пишет издание ВСН.

В частности, студенты не хотят ходить на лекции доктора наук Луизы Оляндер, поскольку она преподает пары на русском. Свою позицию они изложили руководству факультета.

Декан факультета Лилия Лавринович ответила на жалобу студентов. Она объяснила, что Луиза Оляндер старается говорить на украинском языке, но не все и всегда у него получается.

"Луиза Оляндер — человек-легенда, первая женщина — доктор наук на Волыни. Из-за ее приобретенного билингвизма она действительно допускает русские в речи, но все же максимально пытается говорить по-украински. У преподавателя есть четкая проукраинская позиция", — заверила Лавринович.

Лилия Лавринович добавила, что в этом году у преподавательницы завершается контракт, продлевать его не будут. Поэтому просят студентов найти общий язык с ней. Если же этого сделать не удастся, будут искать другие пути решения вопроса.

Отмечается, что 90-летняя Луиза Оляндер получила высшее образование в Ленинградском пединституте, работала учителем русского языка и литературы в школах-интернатах г. Тамбова и Воронежа (Россия). Аспирантуру заканчивала в Орловском пединституте, а кандидатскую и докторскую диссертацию защищала в Москве.

В Волынском национальном университете работает с 1966 года: сначала завкафедрой русской и зарубежной литературы, а с 2006 года - возглавляла определенное время кафедру польской филологии, профессор кафедры полонистики и перевода.

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