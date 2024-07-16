В Одессе возник очередной речевой скандал. Охранник отказался общаться с гражданкой на украинском языке, а полицейские, вероятно, запутались в нормах закона, оправдывая его. Они утверждали, что требование предоставлять услуги на государственном языке якобы касается только государственных служащих.

Однако Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а именно статья 30, говорит о другом. Видео спора появилось в одесских Telegram -каналах 14 июля.

Охранник отказался общаться с гражданкой на украинском языке. Он настаивал, что имеет право говорить по-русски, а также утверждал, что существует закон, разрешающий это. Однако он не смог предоставить подтверждение своим словам.

На место инцидента была вызвана полиция. Прибыли патрульные и патрульные, которые поддерживали тезис, что требование общаться на украинском касается только работников государственных учреждений. Охранник, очевидно, работает на частном предприятии, поэтому они считали, что он не обязан говорить на государственном языке.

Впрочем, даже в этом случае он должен предоставлять услуги на государственном языке. Копы не были правы.

С 16 января 2021 года, согласно статье 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке. Официальный текст закона можно найти на сайте Верховной Рады по соответствующей ссылке.

Патрульная пыталась доказать, что такого требования к закону нет. "На заборе вон тоже написано. И вы верите в эти источники", – говорила она мужчине, который с ней спорил.

Последние новости Украины:

Напомним, в Одессе посетительница набросилась на девушек за украинский язык.

Как еще Politeka сообщала, что появились детали речевого скандала во львовской школе.

Также Politeka писала, скандал разразился из-за 90-летней преподавательницы в украинском вузе.