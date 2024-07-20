Іноді ця риса може бути величезною частиною особистості, і якщо ми розглянемо астрологію як частину цього рівняння, тобто певні меланхолійні знаки зодіаку, які поводяться таким чином.
Які знаки Зодіаку наймеланхолійніші:
- ДІВА (23 серпня - 22 вересня)
Речі, які люблять Діви, можуть вказувати на меланхолічну особистість, включаючи речі, які знаходяться на своїх місцях, порядок у хаотичному світі, тишу та якість. Діви не тягнуться до речей, які не мають реальної цінності; їх, як правило, не приваблює що-небудь або хтось, хто просто гарний. Їм потрібен якийсь зміст, щоб підкріпити це.
Їм подобається виходити у світ і проводити час з іншими людьми, але вони почуваються комфортно наодинці з собою; вони не мають гострої потреби перебувати у суспільстві інших людей.
2. СКОРПІОН (23 жовтня – 21 листопада)
Скорпіони схильні ставитися до своїх відносин дуже серйозно; вони скоріше впізнають когось більш глибокому рівні, ніж просто щось випадкове. Скорпіони інтроспективні та часто почуваються незрозумілими. Вони пишаються собою та своїми досягненнями.
У них є певні настрої, і вони, ймовірно, будуть розмірковувати, якщо почуваються пригніченими або якщо їхнє життя стає надто складним.
3. РИБИ (19 лютого – 20 березня)
Риби – ще один чутливий знак, який схильний відчувати речі на надзвичайно глибокому рівні. Ці люди схильні мати прості уподобання і знають, що їм подобається, а що ні. Це може бути особливо вірно, коли справа стосується мистецтва, оскільки їм подобаються прості форми, кольори та контури.
Риби можуть бути легко поранені і зациклюватимуться на минулих відносинах, розмірковуючи про те, що пішло не так і як вони могли б зробити краще. У них можуть виникнути проблеми з прийняттям рішень, оскільки вони відчувають, що мають зважити всі варіанти, і це може паралізувати їх.
Останні новини України:
Які знаки Зодіаку вважають за краще жити у відносинах, а не у шлюбі: ці люди цінують свою свободу.
Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.
Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.