Ці знаки Зодіаку можуть бути інтроспективними та чутливими, але меланхолія — це не те, чого можна просто так позбутися.

Іноді ця риса може бути величезною частиною особистості, і якщо ми розглянемо астрологію як частину цього рівняння, тобто певні меланхолійні знаки зодіаку, які поводяться таким чином.

Які знаки Зодіаку наймеланхолійніші:

ДІВА (23 серпня - 22 вересня)

Речі, які люблять Діви, можуть вказувати на меланхолічну особистість, включаючи речі, які знаходяться на своїх місцях, порядок у хаотичному світі, тишу та якість. Діви не тягнуться до речей, які не мають реальної цінності; їх, як правило, не приваблює що-небудь або хтось, хто просто гарний. Їм потрібен якийсь зміст, щоб підкріпити це.

Їм подобається виходити у світ і проводити час з іншими людьми, але вони почуваються комфортно наодинці з собою; вони не мають гострої потреби перебувати у суспільстві інших людей.

2. СКОРПІОН (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіони схильні ставитися до своїх відносин дуже серйозно; вони скоріше впізнають когось більш глибокому рівні, ніж просто щось випадкове. Скорпіони інтроспективні та часто почуваються незрозумілими. Вони пишаються собою та своїми досягненнями.

У них є певні настрої, і вони, ймовірно, будуть розмірковувати, якщо почуваються пригніченими або якщо їхнє життя стає надто складним.

3. РИБИ (19 лютого – 20 березня)

Риби – ще один чутливий знак, який схильний відчувати речі на надзвичайно глибокому рівні. Ці люди схильні мати прості уподобання і знають, що їм подобається, а що ні. Це може бути особливо вірно, коли справа стосується мистецтва, оскільки їм подобаються прості форми, кольори та контури.

Риби можуть бути легко поранені і зациклюватимуться на минулих відносинах, розмірковуючи про те, що пішло не так і як вони могли б зробити краще. У них можуть виникнути проблеми з прийняттям рішень, оскільки вони відчувають, що мають зважити всі варіанти, і це може паралізувати їх.

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