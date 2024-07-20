Эти знаки Зодиака могут быть интроспективными и чувствительными, но меланхолия — это не то, от чего можно просто так избавиться.

Иногда эта черта может быть огромной частью личности, и если мы рассмотрим астрологию как часть этого уравнения, то есть определенные меланхоличные знаки зодиака, которые ведут себя таким образом.

Какие знаки Зодиака самые меланхоличные:

ДЕВА (23 августа - 22 сентября)

Вещи, которые Девы любят, могут указывать на меланхолическую личность, включая вещи, находящиеся на своих местах, порядок в хаотичном мире, тишину и качество. Девы не тянутся к вещам, которые не имеют реальной ценности; их, как правило, не привлекает что-либо или кто-либо, кто просто красив. Им нужно какое-то содержание, чтобы подкрепить это.

Им нравится выходить в свет и проводить время с другими людьми, но они чувствуют себя комфортно наедине с собой; у них нет острой потребности находиться в обществе других людей.

2. СКОРПИОН (23 октября - 21 ноября)

Скорпионы склонны относиться к своим отношениям очень серьезно; они скорее узнают кого-то на более глубоком уровне, чем просто что-то случайное. Скорпионы интроспективны и часто чувствуют себя непонятыми. Они гордятся собой и своими достижениями.

У них есть определенные настроения, и они, вероятно, будут размышлять, если чувствуют себя подавленными или если их жизнь становится слишком сложной.

3. РЫБЫ (19 февраля - 20 марта)

Рыбы — еще один чувствительный знак, который склонен чувствовать вещи на чрезвычайно глубоком уровне. Эти люди склонны иметь простые вкусы и знают, что им нравится, а что нет. Это может быть особенно верно, когда дело касается искусства, поскольку им нравятся простые формы, цвета и очертания.

Рыбы могут быть легко ранены и будут зацикливаться на прошлых отношениях, размышляя о том, что пошло не так и как они могли бы сделать лучше. У них могут возникнуть проблемы с принятием решений, поскольку они чувствуют, что должны взвесить все варианты — и это может парализовать их.

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