Астрологічний прогноз на 19 липня для всіх символів Зодіаку вже тут.

Якщо ми занадто стримуватимемося сьогодні, ми можемо поговорити щось, про що пошкодуємо.

Овен

21 березня – 19 квітня

У вас може бути почуття, що ваша сім'я дає вам стабільність на глибокому рівні, навіть якщо ви не дуже любите їх зараз. Різке зауваження родича може змусити вас відчути, що вони не поважають ваше право бути собою. Ви можете не мати одночасно безпеки схвалення клану та гармонії дотримання власного щастя, тому вибирайте те, з чим ви можете жити в даний момент.

Телець

20 квітня-20 травня

Ваше домашнє життя може бути більш жвавим, ніж ви думаєте, що вашим сусідам буде комфортно, тому ви можете виявити, що докладаєте зусиль, щоб переконати інших, що ви дотримуєтеся норм вашої спільноти. Почуття аутсайдера може набути власного життя, тому переконайтеся, що будь-які страхи засновані на реальності, перш ніж ви занадто глибоко в них поринете. Голос осуду, який ви чуєте, може виходити з вашого власного розуму, а не з чийогось іншого.

Близнюки

21 травня – 20 червня

Знайти фінансову безпеку, а також емоційний зв'язок у вашій роботі може бути можливим. Звичайно, не забувайте зберігати обережність, залучаючись до офісних пліток або драми. Дружба в цілому може бути складною для вас зараз. Хоча може виникнути спокуса побудувати соціальне життя з вашими колегами, тому що вони завжди поруч, щоб поговорити, пам'ятайте, що ви не можете легко втекти, якщо щось піде не так. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно вибирати між безпекою та хвилюванням, вибирайте безпеку.

Рак

21 червня-22 липня

Фінансовий ризик може бути привабливим для вас у цей час. Хоча це може бути справді творча ідея з вашого боку, частина вас може також хотіти імпульсивно самоствердитись проти авторитетної фігури, яка, як ви відчуваєте, утримувала чи утримує вас. Підтримання ставлення подяки до цієї людини — принаймні за надання ясного прикладу того, яким ви не хочете, щоб було ваше життя, — може допомогти вашій подорожі залишатися на більш продуктивному шляху.

Лев

23 липня – 22 серпня

З сьогоднішньою неоднозначною енергією ви можете опинитися у суперечності щодо того, чи варто вам відпочити чи зайнятися чимось активним. Якщо ви почнете з відпочинку, це може спонукати вас до роздумів про негативний погляд на світ і, можливо, навіть до глибокої меланхолії. Однак спалювання енергії за допомогою фізичної активності може відволікти вас від проблем та покращити настрій. Після цього ви, швидше за все, відчуєте, що готові розслабитися і ваш будинок може стати мирним і розслаблюючим місцем для задоволення цієї потреби.

Діва

23 серпня – 22 вересня

Соціальні взаємодії можуть бути складними для вас зараз. Хоча спілкування може протікати легко на більш легкі теми, почуття занепокоєння може виникнути, якщо не буде можливості обговорити серйозніші проблеми, які тяжіють вас, з людьми з вашого кола. Вам може знадобитися оцінити, чи реалістичні ваші очікування від цих людей. На даний момент ви можете досягти більш надійного прогресу в складних речах, якщо пережовуватимете їх на самоті.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Ваші друзі можуть бути веселими та захоплюючими, але прямо зараз ви можете ставити питання, чи сумісні ви з ними, оскільки вони, схоже, не цінують те саме, що і ви. Навіть якщо ви більше, ніж вони, зацікавлені в тому, щоб мати безпечне та передбачуване життя, немає нічого поганого в тому, щоб мати друзів, які є вікном у незвідані шляхи. Якщо ви почуваєтеся дуже незатишно поруч із ними, запитайте себе, чи не ревнуєте ви до них. Визнання цієї можливості може спрямувати наступні кроки.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Ваші основні погляди на світ можуть гармонійно поєднуватися з вашою особистістю та почуттям емоційної безпеки. Тим не менш, ваше професійне життя може вимагати від вас вирватися з цього зручного кокона та почати діяти. Хоча перевірка ваших ідей може призвести до деякого розчарування в короткостроковій перспективі, зрештою вам буде краще, якщо ви знатимете, що працює, а що ні. Ймовірно, у вашому плані все ще є частини, які надійні, і ви можете з ентузіазмом зайнятися ними.

Стрілець

22 листопада – 21 грудня

Сьогодні вас можуть обтяжувати проблеми із самооцінкою, але у вас є можливість розібратися в травмі, яка лежить у їх основі. Хоча ви, можливо, волієте зберігати оптимістичну філософію життя, можливо розумніше збалансувати це, чесно переживаючи свої складніші емоції з приводу цієї ситуації. Хоча може бути важко знайти межу між висловлюванням своїх почуттів та їх інтелектуалізацією, час на самоті, ймовірно, буде корисним для того, щоб розібратися у всьому.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Спірні теми можуть заряджати вас енергією в цей час, але впоратися з цією інтенсивністю, не порушуючи ретельно сплановане життя, може бути непросто. Підтримка відносин зі світом і безпекою, які ви віддаєте перевагу, вимагатиме більш м'якого дотику, і, ймовірно, розумно грати напевно в ширшій соціальній мережі. Якщо ви виявите, що вдома ви дратівливі, вам, можливо, доведеться довіряти комусь там достатньо, щоб спертися на нього і висловити те, що насправді у вас на думці. Побудова близькості в безпечній обстановці може бути саме трансформацією, яка вам потрібна.

Водолій

20 січня – 18 лютого

Професійні амбіції можуть розквітнути, оскільки вашу важку роботу над щоденними завданнями нарешті буде визнано. Однак із центром уваги приходить і підвищена увага. Ви можете насолоджуватись захоплюючою енергією, яку ваші робочі відносини привносять у ваше життя, але ця пристрасть може вийти з-під контролю. Недбалі офісні плітки можуть зрештою справді нашкодити комусь. Будьте уважні до того, як ви поводитеся з іншими в даний момент, і пам'ятайте, що ви тут для того, щоб виконувати свою роботу, а не для того, щоб розважатися.

Риби

19 лютого-20 березня

Сьогоднішній день дає поштовх вашому почуттю пригоди, спонукаючи вас шукати щось цікаве. На жаль, занепокоєння бюджетом може послабити ваше хвилювання. Якщо ви не можете дозволити собі певне задоволення, у вас може виникнути спокуса перетворити цю маленьку турботу на більш масштабну заяву про вашу цінність. Задовільний компроміс може включати пошук якогось розваги, захованого на увазі. Якщо ви привнесете свій творчий підхід у свою роботу та рутинні справи, ви зможете багато чого зробити і при цьому насолодитися досвідом.

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