Астрологический прогноз на 19 июля для всех знаков Зодиака уже здесь.

Если мы будем слишком сдерживаться сегодня, мы можем сболтнуть что-то, о чем пожалеем.

Овен

21 марта – 19 апреля

У вас может быть чувство, что ваша семья дает вам стабильность на глубоком уровне, даже если вы не очень любите их в данный момент. Резкое замечание от родственника может заставить вас почувствовать, что они не уважают ваше право быть собой. Вы можете не иметь одновременно безопасности одобрения клана и гармонии следования собственному счастью, поэтому выбирайте то, с чем вы можете жить в данный момент.

Телец

20 апреля-20 мая

Ваша домашняя жизнь может быть более оживленной, чем вы думаете, что вашим соседям будет комфортно, поэтому вы можете обнаружить, что прилагаете усилия, чтобы убедить других, что вы следуете нормам вашего сообщества. Чувство аутсайдера может обрести собственную жизнь, поэтому убедитесь, что любые страхи основаны на реальности, прежде чем вы слишком глубоко в них погрузитесь. Голос осуждения, который вы слышите, может исходить из вашего собственного разума, а не из чьего-либо еще.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Найти финансовую безопасность, а также эмоциональную связь в вашей работе может быть возможно. Конечно, не забывайте сохранять осторожность, вовлекаясь в офисные сплетни или драмы. Дружба в целом может быть сложной для вас в настоящее время. Хотя может возникнуть соблазн построить социальную жизнь с вашими коллегами, потому что они всегда рядом, чтобы поговорить, помните, что вы не можете легко уйти, если что-то пойдет не так. Если вы чувствуете, что вам нужно выбирать между безопасностью и волнением, выбирайте безопасность.

Рак

21 июня-22 июля

Финансовый риск может быть заманчивым для вас в это время. Хотя это может быть действительно творческая идея с вашей стороны, часть вас может также хотеть импульсивно самоутвердиться против авторитетной фигуры, которая, как вы чувствуете, удерживала или удерживает вас. Поддержание отношения благодарности к этому человеку — по крайней мере, за предоставление ясного примера того, какой вы не хотите, чтобы была ваша жизнь — может помочь вашему путешествию оставаться на более продуктивном пути.

Лев

23 июля – 22 августа

С сегодняшней неоднозначной энергией вы можете оказаться в противоречии относительно того, стоит ли вам отдохнуть или заняться чем-то активным. Если вы начнете с отдыха, это может побудить вас к размышлениям о негативном взгляде на мир и, возможно, даже к глубокой меланхолии. Однако сжигание энергии с помощью физической активности может отвлечь вас от проблем и улучшить настроение. После этого вы, скорее всего, почувствуете, что готовы расслабиться, и ваш дом может стать мирным и расслабляющим местом для удовлетворения этой потребности.

Дева

23 августа – 22 сентября

Социальные взаимодействия могут быть сложными для вас сейчас. Хотя общение может протекать легко на более легкие темы, чувство беспокойства может возникнуть, если не будет никакой возможности обсудить более серьезные проблемы, которые тяготят вас, с людьми из вашего круга. Вам может потребоваться оценить, реалистичны ли ваши ожидания от этих людей. На данный момент вы можете добиться более надежного прогресса в сложных вещах, если будете пережевывать их в одиночестве.

Весы

23 сентября – 22 октября

Ваши друзья могут быть веселыми и захватывающими, но прямо сейчас вы можете задаваться вопросом, совместимы ли вы с ними, поскольку они, похоже, не ценят то же, что и вы. Даже если вы больше, чем они, заинтересованы в том, чтобы иметь безопасную и предсказуемую жизнь, нет ничего плохого в том, чтобы иметь друзей, которые являются окном в неизведанные пути. Если вы чувствуете себя очень неуютно рядом с ними, спросите себя, не ревнуете ли вы к ним. Признание этой возможности может направить ваши следующие шаги.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Ваши основные взгляды на мир могут гармонично сочетаться с вашей личностью и чувством эмоциональной безопасности. Тем не менее, ваша профессиональная жизнь может потребовать от вас вырваться из этого удобного кокона и начать действовать. Хотя проверка ваших идей может привести к некоторому разочарованию в краткосрочной перспективе, в конечном итоге вам будет лучше, если вы будете знать, что работает, а что нет. Вероятно, в вашем плане все еще есть части, которые надежны, и вы можете с энтузиазмом заняться ими.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Сегодня вас могут тяготить проблемы с самооценкой, но у вас есть возможность разобраться в травме, которая лежит в их основе. Хотя вы, возможно, предпочитаете сохранять оптимистичную философию жизни, может быть разумнее сбалансировать это, честно переживая свои более сложные эмоции по поводу этой ситуации. Хотя может быть трудно найти грань между выражением своих чувств и их интеллектуализацией, время в одиночестве, вероятно, будет полезным для того, чтобы разобраться во всем.

Козерог

22 декабря – 19 января

Спорные темы могут заряжать вас энергией в это время, но справиться с этой интенсивностью, не нарушая тщательно спланированную жизнь, может быть непросто. Поддержание отношений с миром и безопасностью, которые вы предпочитаете, потребует более мягкого прикосновения, и, вероятно, разумно играть наверняка в более широкой социальной сети. Если вы обнаружите, что дома вы раздражительны, вам, возможно, придется доверять кому-то там достаточно, чтобы опереться на него и высказать то, что на самом деле у вас на уме. Построение близости в безопасной обстановке может быть именно той трансформацией, которая вам нужна.

Водолей

20 января – 18 февраля

Профессиональные амбиции могут расцвести, поскольку ваша тяжелая работа над ежедневными задачами наконец-то будет признана. Однако с центром внимания приходит и повышенное внимание. Вы можете наслаждаться захватывающей энергией, которую ваши рабочие отношения привносят в вашу жизнь, но эта страсть может выйти из-под контроля. Небрежные офисные сплетни могут в конечном итоге действительно навредить кому-то. Будьте внимательны к тому, как вы ведете себя с другими в данный момент, и помните, что вы здесь для того, чтобы делать свою работу, а не для того, чтобы развлекаться.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Сегодняшний день дает толчок вашему чувству приключения, побуждая вас искать что-то интересное. К сожалению, беспокойство о бюджете может ослабить ваше волнение. Если вы не можете позволить себе определенное удовольствие, у вас может возникнуть соблазн превратить эту маленькую заботу в более масштабное заявление о вашей ценности. Удовлетворительный компромисс может включать в себя поиск какого-то развлечения, спрятанного на виду. Если вы привнесете свой творческий подход в свою работу и рутинные дела, вы сможете многое сделать и при этом насладиться опытом.

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