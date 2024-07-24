Якщо жовтіє листя на помідорах, це можне бути сигналом про абсолютно різні проблеми і для того, щоб гарантовано врятувати врожай про них слід знати.

Листя помідорів в’яне я жовтіє – ця неприємна картина знайома майже всім, хто вирощує цей прекрасний овоч. У деяких випадках це відбувається ще з моменту розсади.

«Як бачите, вся рослина томатів в мене зелене, а ось нижнє листя воно не таке зелене, воно бліде, а також може бути і зовсім жовтим. А це тому, що ми томати вирощуємо через розсаду і ці нижні листки вони наростали першими на моїй розсаді. А так як розсада вирощувалася у кімнаті, це листя не бачило ультрафіолету і прямих сонячних променів», - розповів про свій досвід господар і автор блогу з порадами для садівників і городників «Корисне TV».

Чому жовтіють і скручуються листя на помідорах.

Саме тому деякі листочки на помідорах може бути блідим. І їх, за словами господаря, необхідно видаляти – за допомогою ножиць або секатора.

Таку обрізку жовтого листя на помідорах необіхдно проводити у сонячні дні і бажано зранку, щоб «ранки» за день загоїлися.

«Не проводьте обрізку перед дощем або у холодну погоду», - радить господар.

Ще одна причина пожовтіння листя на помідорах – наслідок того, що розсаду не загартовували. А також таке може відбуватись через те, що помідори поливають методом дощування вранці або вдень. Через краплі води, які залишаються на листочках з’являються опіки.

«Якщо ви робите такі поливи, томати можуть зовсім загинути від опіків. Запам’ятайте, розсаду томатів а також дорослі рослини томатів ми обов’язково поливаємо з лійки під корінь, не по листу. Також, якщо розсаду не загартовували, не виносили на вулицю, то краще за все після висадки розсади у відкритий грунт її притіняти, поки не наросте зелене листя, яке вже буде загартоване і не буде боятися сонячних опіків», - поділився своїм досвідом городник.

Крім того, буває що листя помідорів жовтіє і скручується, коли рослині не вистачає вологи. Щоб вирішити цю проблему необхідно полавита помідори частіше і, коім того, поливи повинні бути рясними – як мінімум 2-3 літри під одну рослину.

Чому жовтіють і скручуються листя на помідорах.

Якщо ж листя помідорів жовтіє на верхівці, це може означати, що рослині не вистачає азоту. При цьому підживлювати помідори азотом часто не можна – вони почнуть «жирувати». Тобто, листя починає рости великим, стовбур стає товстішим, але квіти опадають, врожайє стає мілким.

«Тому я рекомендую вам використовувати оргінічний азот, який можна приготувати самостійно. Наприклад, зібрати бур’яни, замочити їх увідрі на один тиждень, а потім тим настоєм підживлювати», - розповів господар.

Крім того, помідори необхідно підживлювати комлексним добривом, в якому є фосфор, калій і магній.

«Тоді ваші томати будуть помірно рости і закладувати великі врожа, і в кожній квітці зав'яжуться томати», - розповів досвідчений городник.

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