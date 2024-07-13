Через ці поширені проблеми огірки скручуються і жовтіють, набувають нерівних форм і стають гіркими – як можна врятувати врожай розповіли досвідчені садівники.

Якщо огірки почали скручуватися, формуватися неправильно, це означає, що в грунті не вистачає поживних речовин, пише Politeka.net.

За словами досвідчених городників і садівників, огірки необхідно підживлювати комплексним калійно-фосфорним добривом.

Необхідний розчин для підживлення огірків можна зробити і самому. Для цього на 10 л води необхідно розчиніть по 10 г калію сульфату та карбаміду. Також у розчин додають склянку попелу.

Чому скручуються огірки та як швидко врятувати врожай.

Ця кількість добрива розрахована для поливу огірків на 1 кв. метр.

Ще один спосіб уникнути скручування оігрків - настій кропиви. Листя цієї рослини містить більшість необхідних для росту речовин, тому за тиждень до підгодівлі у відро укладають стебла кропиви, заливають водою у пропорції 1:5 і настоюють.

Поливають таким настоєм огірки через день-два, щойно земля підсихає.

На нестачу калію для кущів огірків вказує жовтуватий відтінок плодів та грушоподібна форма. Листя стане світлішим і загинатиметься донизу, іноді на них можуть з'явитися плями.

Виправити цю проблему можна, якщо внести розчин калійної солі (25-30 г на 10 л води). А через чотири дні добре полити ґрунт під огірками та посипати сірчанокислим калієм (40-60 г на 1 кв. м).

Чому скручуються огірки та як швидко врятувати врожай.

Також цю проблему допоможе вирішити розчин золи (0,5 л золи на 10 л води). Вносити добриво необхідно по 1 л розчину під кожен кущ огірків.

Також огірки скручуватимуться, якщо немає регулярного і правильного поливу.

Після появи зав'язі рослину огірки поливають раз у 2-3 дні, а вже з середини серпня зволожувати землю можна рідше - раз на 1-2 тижні.

Нагадаємо, що поливати огірки холодною водою неможна.

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