Правильне підживлення допоможе збільшити розмір помідорів і покращити їх якість, пише Politeka.net.
«Просте, але дуже ефективне підживлення томатів під час плодоутворення, яке допомагає збільшити плоди!», - розповів на своїй сторінці досвідчений господар, садівник і автор блогу «Valerii Dacha».
Для цього підживлення, за словами пана Валерія, підходить будь-яке добриво зі збільшеною часткою калію в формулі NPK!
Чим найкраще підживити помідори.
Однак, якщо грунт, в якому вирощуютсья помідори та інші рослини родючій та повністю забезпечений всіма необхідними для гарного розвитку рослин елементами, то таке підживлення проводити потреби немає.
Зазначимо, для того, щоб збільшити помідори і покращити їх якість необхідно спровокувати переміщення корисних поживних речовин із листя томатів, де вони сконцентрувалися завдяки процесу фотосинтезу, у плоди рослини. Цьому переміщенню добре сприяє калій.
Чим найкраще підживити помідори.
Досвідчені городники радять використовувати органічно-мінеральні добрива. Серед них – концентрат, який містить 5% азоту, 10% фосфору, 15% калію.
Нагадаємо, що добриво з позначкою NPK - це базовий макроелементний комплекс. Абревіатура ця розшифровується як поєднання основних макроелементів: N - це азот, P- це фосфор, а K – це калій. Іноді до них додаються інші макро- та мікроелементи.
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