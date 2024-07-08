Це просте, але дуже ефективне підживлення помідорів під час плодоутворення допоможе зробити так, щоб плоди рослини були ще більшими.

Правильне підживлення допоможе збільшити розмір помідорів і покращити їх якість, пише Politeka.net.

«Просте, але дуже ефективне підживлення томатів під час плодоутворення, яке допомагає збільшити плоди!», - розповів на своїй сторінці досвідчений господар, садівник і автор блогу «Valerii Dacha».

Для цього підживлення, за словами пана Валерія, підходить будь-яке добриво зі збільшеною часткою калію в формулі NPK!

Чим найкраще підживити помідори.

Однак, якщо грунт, в якому вирощуютсья помідори та інші рослини родючій та повністю забезпечений всіма необхідними для гарного розвитку рослин елементами, то таке підживлення проводити потреби немає.

Зазначимо, для того, щоб збільшити помідори і покращити їх якість необхідно спровокувати переміщення корисних поживних речовин із листя томатів, де вони сконцентрувалися завдяки процесу фотосинтезу, у плоди рослини. Цьому переміщенню добре сприяє калій.

Чим найкраще підживити помідори.

Досвідчені городники радять використовувати органічно-мінеральні добрива. Серед них – концентрат, який містить 5% азоту, 10% фосфору, 15% калію.

Нагадаємо, що добриво з позначкою NPK - це базовий макроелементний комплекс. Абревіатура ця розшифровується як поєднання основних макроелементів: N - це азот, P- це фосфор, а K – це калій. Іноді до них додаються інші макро- та мікроелементи.

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