Это простая, но очень эффективная подкормка помидоров во время плодообразования поможет сделать так, чтобы плоды растения были еще больше.

Правильная подкормка поможет увеличить размер помидоров и улучшить их качество, пишет Politeka.net.

«Простая, но очень эффективная подкормка томатов во время плодообразования, помогающая увеличить плоды!», - рассказал на своей странице опытный хозяин, садовник и автор блога «Valerii Dacha».

Для этой подкормки, по словам Валерия, подходит любое удобрение с увеличенной долей калия в формуле NPK!

Чем лучше подкормить помидоры.

Однако, если почва, в которой выращиваются помидоры и другие растения плодородной и полностью снабжена всеми необходимыми для хорошего развития растений элементами, то такая подкормка не нужна.

Отметим, для того, чтобы увеличить помидоры и улучшить их качество, необходимо спровоцировать перемещение полезных питательных веществ из листьев томатов, где они сконцентрировались благодаря процессу фотосинтеза, в плоды растения. Этому перемещению хорошо способствует калий.

Чем лучше подкормить помидоры.

Опытные огородники советуют использовать органически минеральные удобрения. Среди них – концентрат, содержащий 5% азота, 10% фосфора, 15% калия.

Напомним, что удобрение с отметкой NPK – это базовый макроэлементный комплекс. Аббревиатура эта расшифровывается как сочетание основных макроэлементов: N – это азот, P – это фосфор, а K – это калий. Иногда к ним добавляются другие макро- и микроэлементы.

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