Листя помідорів скручуються з багатьох причин і необхідно їх знати, щоб все швидко і ефективно виправити, і врятувати врожай.

Найпростішою причиною, чому у помідорів скручуються листя є недостатній їх полив.

Нагадаємо, що помідори потрібно поливати тільки під корінь, особливо в період цвітіння. Помідори на грядці треба поливати в середньому 1-2 рази на тиждень. Кожному кущику томатів - 3-5 л води.

Однак у спекотні дні помідори необхідно поливати в міру висихання грунту.

Якщо ж грунт сильно пересох, кількість води слід зменшити - до 0,8-1 л на кущ. Інакше плоди можуть потріскатися, стануть уразливими до вершинної гнилі.

Крім того, зайва волога теж може стати причиною того, що листя помідорів закручуються. У такій ситуації можна помітити, як листя скручується назовні, нагору. Таке явище виникає у періоди затяжних дощів. Щоб врятувати помідори, над кущиками можна натягнути плівку.

Листя помідорів скручуються.

Ще одна причина скрученого листа помідорів – занадто багато свіжого гною у грунті або надто часто підживлювали сумішшю із курячого посліду, сечовиною. Закручуючи листя, помідори сигнализують, що азоту забагато. Тож необхідно відмовитись від азотовмісного підживлення.

Закручуючи листя, помідори також показують своїм господарям, що їм недостатньо мікроелементів – фосфору й калію.

Як зрозуміти, що недостатньо фосфору - листя помідору загорнене вниз, відходить від стебла під гострим кутом і може стати темно-зеленим аабо з фіолетовим відтінком.

Листя помідорів скручуються.

Якщо ж недостатньо калію, листі помідорів закручуються догори від країв до середини, молоді листочки кучерявляться. Крім того, на плодах можуть з’явитися світлі плями.

У такому випадку врятувати врожай помідорів допоможуть правильні підживлення. Наприклад, попелом, суперфосфатом і калійною селітрою.

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