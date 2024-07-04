Листья помидоров скручиваются по многим причинам и необходимо их знать, чтобы все быстро и эффективно исправить, и спасти урожай.

Простейшей причиной, почему у помидоров скручиваются листья является недостаточный их полив.

Напомним, что помидоры нужно поливать только под корни, особенно в период цветения. Помидоры на грядке нужно поливать в среднем 1-2 раза в неделю. Каждому кустику томатов – 3-5 л воды.

Однако в жаркие дни помидоры необходимо поливать по мере высыхания почвы.

Если же почва сильно пересохла, количество воды следует уменьшить – до 0,8-1 л на куст. Иначе плоды могут потрескаться, станут уязвимыми к вершинной гнили.

Кроме того, лишняя влага тоже может стать причиной того, что листья помидоров закручиваются. В такой ситуации можно заметить, как листья скручиваются наружу, вверх. Такое явление возникает в периоды затяжных дождей. Чтобы спасти помидоры над кустиками можно натянуть пленку.

Еще одна причина скрученного листа помидоров – слишком много свежего навоза в почве или слишком часто подкармливали смесью из куриного помета, мочевиной. Закручивая листья, помидоры сигнализируют, что азота слишком много. Поэтому необходимо отказаться от азотсодержащей подкормки.

Закручивая листья, помидоры также показывают своим хозяевам, что им недостаточно микроэлементов – фосфора и калия.

Как понять, что недостаточно фосфора – листья помидора завернуты вниз, отходят от стебля под острым углом и могут стать темно-зеленым или с фиолетовым оттенком.

Если же недостаточно калия, листья помидоров закручиваются вверх от краев до середины, молодые листочки вьются. Кроме того, на плодах могут появиться светлые пятна.

В таком случае спасти урожай помидоров помогут правильные подкормки. К примеру, пеплом, суперфосфатом и калийной селитрой.

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