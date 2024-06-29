Один зі способув формування огірків при вирощуванні – на вертикальній шпалері. Як і для чого це робити розповів садівник із великим досвідом, автор блогу «Valerii dacha».
За словами пана Валерія, такий спосіб формування із спусканням і скручуванням стебла у коло застосовується, коли огірки вже доростають до верху теплиці і їм більше нема куди рости.
«Щоб дати рослині простір для продовження наростання стебла, ми проводимо цю процедуру», - розповів господар.
Як формувати огірки.
Як це зробити - після збору огірків необхідно обрізати нижнє листя і поступово опускати стебло, скручуючи його на землі в невеличке коло.
Це, каже садівник, дозволяє рослині продовжувати рости вгору та безперервно плодоносити.
«Всі пасинки, які з’являються на центральному стеблі, видаляємо. Скручене стебло закріплюємо шматочком проволоки, щоб воно не розкручувалося», - поділився своїми порадами пан Валерій.
Як формувати огірки.
Також господар поділився корисними порадами для вирощування огірків в теплиці.
Так, необхідно забезпечувати оптимальну вентиляцію теплиці для підтримання належного рівня вологості та запобігання розвитку грибкових захворювань.
«Використовуйте капельний полив або полив під корінь теплою водою, щоб уникнути надмірного зволоження листя і кореневої гнилі», - порадив пан Валерій.
Як формувати огірки.
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