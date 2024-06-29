Досвідчений городник і садівник розповів, як отримати від огірків максимальний врожай і показав, як їх формувати.

Один зі способув формування огірків при вирощуванні – на вертикальній шпалері. Як і для чого це робити розповів садівник із великим досвідом, автор блогу «Valerii dacha».

За словами пана Валерія, такий спосіб формування із спусканням і скручуванням стебла у коло застосовується, коли огірки вже доростають до верху теплиці і їм більше нема куди рости.

«Щоб дати рослині простір для продовження наростання стебла, ми проводимо цю процедуру», - розповів господар.

Як формувати огірки.

Як це зробити - після збору огірків необхідно обрізати нижнє листя і поступово опускати стебло, скручуючи його на землі в невеличке коло.

Це, каже садівник, дозволяє рослині продовжувати рости вгору та безперервно плодоносити.

«Всі пасинки, які з’являються на центральному стеблі, видаляємо. Скручене стебло закріплюємо шматочком проволоки, щоб воно не розкручувалося», - поділився своїми порадами пан Валерій.

Як формувати огірки.

Також господар поділився корисними порадами для вирощування огірків в теплиці.

Так, необхідно забезпечувати оптимальну вентиляцію теплиці для підтримання належного рівня вологості та запобігання розвитку грибкових захворювань.

«Використовуйте капельний полив або полив під корінь теплою водою, щоб уникнути надмірного зволоження листя і кореневої гнилі», - порадив пан Валерій.

Як формувати огірки.

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