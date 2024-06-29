Опытный овощевод и садовник рассказал, как получить от огурцов максимальный урожай и показал, как их формировать.

Один из способов формирования огурцов при выращивании – на вертикальной шпалере. Как и зачем это делать рассказал садовник с большим опытом, автор блога «Valerii dacha».

По словам пана Валерия, такой способ формирования со спусканием и скручиванием стебля в круг применяется, когда огурцы уже дорастают до верха теплицы и им больше некуда расти.

«Чтобы дать растению простор для продолжения нарастания стебля, мы проводим эту процедуру», – рассказал хозяин.

Как формировать огурцы.

Как это сделать – после сбора огурцов необходимо обрезать нижние листья и постепенно опускать стебель, скручивая его на земле в небольшой круг.

Это, говорит садовод, позволяет растению продолжать расти вверх и непрерывно плодоносить.

«Все пасынки, которые появляются на центральном стебле, удаляем. Скрученный стебель закрепляем кусочком проволоки, чтобы он не раскручивался», - поделился своими советами Валерий.

Как формировать огурцы.

Также хозяин поделился полезными советами по выращиванию огурцов в теплице.

Так, необходимо обеспечивать оптимальную вентиляцию теплицы для поддержания должного уровня влажности и предотвращения развития грибковых заболеваний.

«Используйте капельный полив или полив под корень теплой водой, чтобы избежать чрезмерного увлажнения листьев и корневой гнили», - посоветовал пан Валерий.

Как формировать огурцы.

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