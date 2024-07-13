Из-за этих распространенных проблем огурцы скручиваются и желтеют, приобретают неровные формы и становятся горькими – как можно спасти урожай рассказали опытные садоводы.

Если огурцы начали скручиваться, формироваться неправильно, значит, в почве не хватает питательных веществ, пишет Politeka.net.

По словам опытных огородников и садоводов, огурцы необходимо подкармливать комплексным калийно-фосфорным удобрением.

Необходимый раствор для подкормки огурцов можно сделать и самому. Для этого на 10 л воды необходимо растворить по 10 г сульфата калия и карбамида. Также в раствор добавляют стакан золы.

Почему скручиваются огурцы и как быстро спасти урожай.

Это количество удобрения рассчитано для полива огурцов на 1 кв. метр.

Еще один способ избежать скручивания огурцов – настой крапивы. Листья этого растения содержат большинство необходимых для роста веществ, поэтому за неделю до подкормки в ведро укладывают стебли крапивы, заливают водой в пропорции 1:5 и настаивают.

Поливают таким настоем огурцы через день-два, как только земля подсыхает.

На недостаток калия для кустов огурцов указывает желтоватый оттенок плодов и грушевидная форма. Листья станут светлее и будут загибаться вниз, иногда на них могут появиться пятна.

Исправить эту проблему можно, если внести раствор калийной соли (25–30 г на 10 л воды). Через четыре дня хорошо полить почву под огурцами и посыпать сернокислым калием (40-60 г на 1 кв. м).

Почему скручиваются огурцы и как быстро спасти урожай.

Также эту проблему поможет решить раствор золы (0,5 л золы на 10 л воды). Вносить удобрение нужно по 1 л раствора под каждый куст огурцов.

Также огурцы скручиваются, если нет регулярного и правильного полива.

После появления завязи растение огурцы поливают раз в 2-3 дня, а уже с середины августа увлажнять землю можно реже – раз в 1-2 недели.

Напомним, что поливать огурцы холодной водой нельзя.

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