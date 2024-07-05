Досвідчена господиня назвала врожайні культури, які 100% виростуть до осені на грядці після того, як цибуля і часник було зібрано.

Для того, щоб земля після збирання часнику та цибулі не пустувала та не заростала бур'янем її можна засадити скоростиглими культурами які встигнуть подарувати врожай ще до приходу холодів.

Про це розповіла досвідчена садівниця і авторка каналу «Городниця з Одеси», зазначивши, що попереду ще багато теплого часу, тож можна виростити другу та й третю хвилю врожаю.

«У липневих посадок є дуже великі плюси. По-перше, це добре прогрітий грунт теплі ночі, світловий день ще довгий, а ще плюс хрестоцвітна блішка вже не докучає - її в цей час вже не буває, тож бадиля залишається здоровим та красивим», - підкреслила «городниця».

Після збирання часнику і цибулі для додаткового врожаю та для оздоровлення ґрунту можна садити салатні культури, усіляку зелень, в тому числі петрушку, кріп шпинат, руколу, кінзу та будь що.

«Ви отримаєте ще один або навіть два врожаї свіжої молодої тендітної зелені. Ці види зелені завжди прекрасно почуваються на колишніх часникових і цибулевих грядках. У теплій землі насіння швидко і дружньо всходить, майже не хворіє шкідники не нападають. Це дуже добрий і простий варіант», - каже господиня.

Також можна посіяти горох – це найкраща бобова культура, яку можна посадити на звільнених грядках до приходу холодів.

«Ви стовідсотково встигнете ще поласувати сладкими горошинами», - запевнила «городниця з Одеси».

Також чудово ростуть корнеплоди з коротким терміном дозрівання і які малочутливі до тривалості світлового дня.

«Це редис та редька А ще після часнику встигне добре виростити дайкон - саме час його посіяти», - підкреслила господиня.

Для літнього посіву радять обирати саме ранні сорти, бо пізні можуть не встигнути визріти.

«І ще я примітила, що редис виходить набагато смачнішим, ніж весняний. І зберігається він відмінно. Тож ви можете отримати один або навіть два врожаї редису редки та дайкону», - каже «городниця».

Такиж на грядках, що звільнилися, можна посадити картоплю.

«Якщо у вас залежалася стара торішня каратопля і ви не знаєте, куди її подіти, викопайте часник і у ці рядки посадіть бульбу картоплі. І у жовтні вас буде додатково молода картопелька», - каже господиня.

Ятакож на місце, де зростали часник і цибуля можна посіяти сидерати. Рекомендують сіяти фацелію – вона збагачує рунт, покращує його структу і знищує шкідливу мікрофлору.

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