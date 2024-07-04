Починати обробку від білокрилки необхідно одразу, як тільки помічено шкідника, а виявити його досить просто - вона дрібна, білого колороу, найчастіше з жовтуватим відтінком.

Білокрилка на капусті та інших рослинах дуже небезпечна, адже швидко розмножується і здатна не тільки зашкодоти врожаю, але й зовсім його знищити.

Білокрилка завжди ховається на нижньому боці листочка. При появі білокрилки на огірках одразу з’являються дрібні жовті цятки на листках, на томатах – скручування і передчасне жовтіння листя.

Врятувати врожай від білокрилки допоможе тільки своєчасне виявлення та знищення цих шкідників. Обробку від білокрилки проводять рано вранці або вечірні години. У боротьбі з білокрилкою використовують як спецыальны засоби, так ы народны методи.

Що швидко допоможе від білокрилки.

Своїм досвідом боротьби з білокрилкою поділився і досвідчений городник, автор сторінки на YouTube «Корисне TV».

«Якщо з білокрилкою не боротися, то це може призвести до пошкодження або зменшення врожаю, а також зовсім можна втратити весь врожай», - зазначив господар.

За словами городника при боротьбі з білокрилкою він користується не тільки засобами, а й видаляє бур'ян.

«Якщо на вашому городі росте ось такий бур'ян в нас він називається молочай, то обов'язково видаліть його зі свого городу тому що білокрилка любить не тільки капусту, але і цей бур'ян. Сік зцього бур'яна також манить білокрилку і якщо такого бур'яна дуже багато на городі, це і буде розсадником цих шкідників», - зазначив господар.

А для приготування розчину проти білокрилки потрібні інсектициди - їх можна знайти у садових магазинах.

«Головне дивіться, щоб у розділі проти яких шкідників цей засіб діє було написано білокрилка. Але і це ще не все», - зазначив городник.

За словами господаря, на засобах написано, що їх потрібно розводити на 10 л води, але такаконцентрація може може не спрацювати.

«Потрібно оброблювати більш концентрованим, тому в мене набрано 5 л води. А також обов'язково для обробки капусти нам знадобиться абсолютно любий прилипач», - розповів городник, додавши, що без цього ніякий засіб не допоможе, тому що на капусті волога не утримується, а стікає.

Тому господар радить обов’язково придбати прилипач.

«І перше що потрібно зробити - це приготувати прилипач, тому що просто виливати його у воду не можна Він дуже погано перемішується у великому обсязі води. Тому беремо невелику ємністьі бажано, щоб вода була тепла, додаємо увесь прилипач і дуже гарно вимішуємо. А потім сюди ж можна додати засіб від білокрилки котрий ви придбали», - порадив автор відео.

Що швидко допоможе від білокрилки.

Коли засоби повністю розчинилися їх необхідно додати у 5 л теплої води і ще раз перемішати, щоб вони повністю розчинилися. Вливаємо розчин в оприскувач і можна йти на ділянку.

Обробляють рослину зверху і знизу, там, де селиться білокрилка.

«Завдяки прилипачу маленькі краплі не стікають до землі а залишаються на листі. Таким чином засоби від білокрилки швидше почнуть працювати І вже через добу ви побачите ефект - вся білокрилка попадає на землю», - запевнив господар.

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