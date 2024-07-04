Начинать обработку от белокрылки необходимо сразу, как только замечен вредитель, а обнаружить его достаточно просто – она мелкая, белого цвета, чаще всего с желтоватым оттенком.

Белокрылка на капусте и других растениях очень опасна, ведь быстро размножается и способна не только повредить урожай, но и вовсе его уничтожить.

Белокрылка всегда прячется на нижней стороне листика. При появлении белокрылки на огурцах сразу появляются мелкие желтые пятнышки на листьях, на томатах – скручивание и преждевременное желтение листьев.

Спасти урожай от белокрылки поможет только своевременное обнаружение и уничтожение этих вредителей. Обработку от белокрылки проводят рано утром или в вечерние часы. В борьбе с белокрылкой используют как народные методы, так и специальными средствами.

Что быстро поможет от белокрылки.

Своим опытом борьбы с белокрылкой поделился и опытный огородник, автор страницы на YouTube «Полезное TV» .

"Если с белокрылкой не бороться, то это может привести к повреждению или уменьшению урожая, а также совсем можно потерять весь урожай", - отметил хозяин.

По словам огородника, при борьбе с белокрылкой он пользуется не только средствами, но и удаляет сорняки.

«Если на вашем огороде растет вот такой сорняк у нас он называется молочай, то обязательно удалите его из своего огорода, потому что белокрылка любит не только капусту, но и этот сорняк. Сок из этого сорняка также манит белокрылку и если такого сорняка очень много на огороде, это и будет питомником этих вредителей», - отметил хозяин.

А для приготовления раствора против белокрылки нужны инсектициды – их можно найти в садовых магазинах.

«Главное смотрите, чтобы в разделе против каких вредителей это средство действовало написано было, что белокрылка. Но и это еще не все», – отметил огородник.

По словам хозяина, на средствах написано, что их нужно разводить на 10 л воды, но такая концентрация может не сработать.

«Нужно обрабатывать более концентрированным, поэтому у меня набрано 5 л воды. А также обязательно для обработки капусты нам понадобится абсолютно любой прилипач», – рассказал огородник, добавив, что без этого никакое средство не поможет, потому что на капусте влага не удерживается, а стекает.

Поэтому хозяин советует обязательно приобрести прилипач.

«И первое что нужно сделать – это приготовить прилипач, потому что просто выливать его в воду нельзя. Он очень плохо перемешивается в большом объеме воды. Поэтому берём небольшую емкость и желательно, чтобы вода была теплая, добавляем весь прилипач и очень хорошо вымешиваем. А потом сюда же можно добавить средство от белокрылки, которое вы приобрели», - посоветовал автор видео.

Что быстро поможет от белокрылки.

Когда средства полностью растворились, их необходимо добавить в 5 л теплой воды и еще раз перемешать, чтобы они полностью растворились. Вливаем раствор в опрыскиватель и можно идти на участок.

Обрабатывать растение нужно сверху и снизу, там, где селится белокрылка.

«Благодаря прилипачу маленькие капли не стекают к земле, а остаются на листьях. Таким образом, средства от белокрылки быстрее начнут работать. И уже через сутки вы увидите эффект - вся белокрылка попадает на землю», - заверил хозяин.

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