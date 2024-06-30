Білокрилка живиться соком рослин, переносить багато вірусних інфекцій і може призвести до загибелі врожаю капусти, огірків, перцю, моркви, баклажанів та інших культур.

Боротися із білокрилкою дуже важко.

За словами фахівців, білокрилка - один із «найважчих» шкідників, проти якого проведення захисних заходів як у закритому, так і відкритому ґрунті ускладнене у зв’язку з її біологічними особливостями. Саме тому окреме застосування тих чи інших препаратів не допоможе позбутися білокрилки.

Досвідчені агрономи наполягають, що ефективний захист капусти та інших овочів від білокрилки – це проведення комплексу захисних заходів, в якому і профілактичні, і агротехнічні, а також хімічні і біологічні методи.

Обробляти капусту таа інші овочі від білокрилки слід препаратами, що внесені до «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».

«Ефективними є композиції інсектицидів з обов’язковим додаванням прилипача. На невеликих площах на овочевих культурах можливим є застосування жовтих клейових пасток. Кількість обробок залежить від чисельності фітофага та ефективності препарату», - кажуть в Держпродспоживслужбі.

Інтервал між обробками проти білокрилки не має перевищувати 10 днів.

При цьому слід мати на увазі, що при обробці проти білокрилки розчин максимально повинен потрапляти на нижню частину листка рослини.

Також ще одне важливо правило при боротьбі з білокрилкою – не проводити обприскування листя, якщо повітря занадто вологе.

А от серед народних засобів від білокрилки одним з найпопулярніших є суміш з 200 г господарського мила (без здатності відбілювання) і 150 г каустичної соди на 10 л води.

Застосовувати його необхідно через два-три дні протягом тривалого часу, але ефективним він може бути тільки при невеликій чисельності білокрилки.

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