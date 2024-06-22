Білокрилка це дуже поширений і небезпечний шкідник, який протягом усього життєвого циклу завдає великої шкоди рослинам.

Кращі умови для поширення білокрилки на ділянці - висока вологість повітря і тепло.

Одна комаха не несе небезпеки, однак швидко зростаюча колонія білокрилок в лічені дні здатна послабити рослину і привести до її загибелі. Уражені білокрилкою листя в'януть, скручуються, жовтіють і опадають. Рослини перестають рости, скидають плоди і гинуть.

Від нашестя білокрилки страждають в тому числі огірки, кабачки, морква, перець, помідори. Особливо білокрилка уражає капусту, і саме цю культуру захищають в першу чергу.

Як боротися з білокрилкою.

Щоб запобігти появі білокрилки, необхідно регулярно знищувати бур’яни, на яких вона переховується.

«Використовуйте клейкі пастки жовтого кольору для контролю чисельності шкідника і щойно з’являються дорослі особини — проводьте обробки інсектицидними препаратами відповідно до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні», - радять в Держпродспоживслужбі.

Як боротися з білокрилкою.

Експерти закликають не забувати, що покоління шкідника розтягнуті у часі, тому контроль потрібен регулярно.

«Застосовуйте біологічні засоби, що регулюють чисельність білокрилки», - радять фахівці.

Повторні обробки для попередження розвитку резистентності білокрилки бажано виконувати препаратами з інших хімічних груп.

«Інтервал між обробками не має перевищувати десять днів», - кажуть експерти.

Додамо, якщо білокрилка була присутня на ділянці торік, то майже гарантовано вона з’явиться і в цьому. Постійна боротьба продовж кількох сезонів — єдиний спосіб позбутися білокрилки, кажуть досвідчені господарі.

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