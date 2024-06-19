Від того, коли поливати, залежить якість помідорів незалежно від того, посаджені вони в землю або в горщик.

Надмірне в'янення через нестачу води викликає помідорів у рослин та впливає на текстуру та смак плодів.

Крім того, коли помідори висихають, поглинання кальцію переривається, що призводить до вершинної гнилі квіток - потворної почорнілої плями на нижній частині томату, яке псує його зовнішній вигляд.

Тому краще поливати помідори вранці , до того, як на них потрапить сонце.

У сильну спеку та посуху потрібно поливати помідори ввечері ще раз.

Якщо ваші помідори в'януть від денної спеки, хоча ви їх добре полили вранці, причина - не вистачає води.

При сильній спеці помідори не можуть досить швидко поглинати воду з коренів, щоб компенсувати її втрату через листя, і часто в'януть.

Однак, якщо їх добре полити до того, як вийде сонце і настане спекотна погода, в'янення не буде таким серйозним і шкода буде завдана менше.

У найспекотніших районах, де високі температури зберігаються протягом тривалого часу, особливо уважно стежте за шкідниками помідори.

Помідори, що зазнали теплового стресу, не можуть так добре відбивати атаки, як при більш м'яких температурах, тому вирішуйте проблеми, як тільки ви їх помітите.

Висока температура також може призвести до швидшого поширення деяких захворювань помідори, тому рекомендується негайно видалити уражене або відмираюче листя.

Дотримуйтесь цих кроків, і ваші помідори залишаться сильними та готовими до швидкого відновлення зростання та плодоношення після того, як спаде спека.

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