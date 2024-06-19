От того, когда поливать, зависит качество помидоров, независимо от того, посажены они в землю или в горшок.

Чрезмерное увядание из-за недостатка воды вызывает помидоров у растений и влияет на текстуру и вкус плодов.

Кроме того, когда помидоры высыхают, поглощение кальция прерывается, что приводит к вершинной гнили цветков — уродливому почерневшему пятну на нижней части томата, которое портит его внешний вид.

Поэтому лучше всего поливать помидоры утром, до того, как на них попадет солнце.

В сильную жару и засуху нужно поливать помидоры вечером еще раз.

Если ваши помидоры вянут от дневной жары, хотя вы их хорошо полили утром, причина не в недостатке воды.

При сильной жаре помидоры не могут достаточно быстро поглощать воду из корней, чтобы компенсировать ее потерю через листья, и часто увядают.

Однако, если их хорошо полить до того, как выйдет солнце и наступит жаркая погода, увядание не будет таким серьезным и ущерб будет нанесен меньше.

В самых жарких районах, где высокие температуры сохраняются в течение длительного времени, особенно внимательно следите за вредителями помидоры.

Помидоры, подвергшиеся тепловому стрессу, не могут так хорошо отражать атаки, как при более мягких температурах, поэтому решайте проблемы, как только вы их заметите.

Высокая температура также может привести к более быстрому распространению некоторых заболеваний помидоры, поэтому рекомендуется немедленно удалить пораженные или отмирающие листья.

Следуйте этим шагам, и ваши помидоры останутся сильными и готовыми к быстрому возобновлению роста и плодоношения после того, как спадет жара.

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