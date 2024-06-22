Белокрылка – это очень распространенный и опасный вредитель, который на протяжении всего жизненного цикла наносит большой вред растениям.

Лучшие условия для распространения белокрылки на участке – высокая влажность воздуха и тепло.

Одно насекомое не несет опасности, однако быстро растущая колония белокрылок в считанные дни способна ослабить растение и привести к его гибели. Пораженные белокрылкой листья увядают, скручиваются, желтеют и опадают. Растения перестают расти, сбрасывают плоды и гибнут.

От нашествия белокрылки страдают в том числе огурцы, кабачки, морковь, перец, помидоры. Особенно белокрылка поражает капусту, и именно эту культуру защищают в первую очередь.

Как бороться с белокрылкой.

Чтобы предотвратить появление белокрылки, необходимо регулярно уничтожать сорняки, на которых она скрывается.

"Используйте клейкие ловушки желтого цвета для контроля численности вредителя и только появляющиеся взрослые особи - проводите обработки инсектицидными препаратами в соответствии с Государственным реестром пестицидов и агрохимикатов разрешенных к использованию в Украине", - советуют в Госпродпотребслужбе.

Как бороться с белокрылкой.

Эксперты призывают не забывать, что поколения вредителя растянуты во времени, поэтому контроль требуется регулярно.

"Применяйте биологические средства, регулирующие численность белокрылки", - советуют специалисты.

Повторные обработки для предупреждения развития резистентности белокрылки предпочтительно выполнять препаратами из других химических групп.

"Интервал между обработками не должен превышать десять дней", - говорят эксперты.

Добавим, если белокрылка присутствовала на участке в прошлом году, то почти гарантированно она появится и в этом.

Постоянная борьба в течение нескольких сезонов — единственный способ избавиться от белокрылки, говорят опытные хозяева.

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