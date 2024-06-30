Белокрылка питается соком растений, переносит многие вирусные инфекции и может привести к гибели урожая капусты, огурцов, перца, моркови, баклажанов и других культур.

Бороться с белокрылкой очень тяжело.

По словам специалистов, белокрылка – один из самых «тяжелых» вредителей, против которого проведение защитных мероприятий как в закрытой, так и открытой почве затруднено в связи с ее биологическими особенностями. Именно поэтому отдельное применение тех или иных препаратов не поможет избавиться от белокрылки.

Опытные агрономы настаивают на том, что эффективная защита капусты и других овощей от белокрылки – это проведение комплекса защитных мероприятий, в котором и профилактические, и агротехнические, а также химические и биологические методы.

Обрабатывать капусту и другие овощи от белокрылки следует препаратами, внесенными в «Перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине».

«Эффективны композиции инсектицидов с обязательным добавлением прилипача. На небольших площадях на овощных культурах возможно применение желтых клеевых ловушек. Количество обработок зависит от численности фитофага и эффективности препарата», - говорят в Госпродпотребслужбе.

Интервал между обработками против белокрылки не должен превышать 10 дней.

При этом следует иметь в виду, что при обработке против белокрылки раствор максимально должен попадать на нижнюю часть листа растения.

Также еще одно важное правило при борьбе с белокрылкой – не проводить опрыскивание листьев, если воздух слишком влажный.

А вот среди народных средств от белокрылки одним из самых популярных является смесь из 200 г хозяйственного мыла (без отбеливания) и 150 г каустической соды на 10 л воды.

Использовать его нужно через два-три дня в течение длительного времени, но эффективным он может быть только при небольшой численности белокрылки.

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