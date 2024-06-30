Бороться с белокрылкой очень тяжело.
По словам специалистов, белокрылка – один из самых «тяжелых» вредителей, против которого проведение защитных мероприятий как в закрытой, так и открытой почве затруднено в связи с ее биологическими особенностями. Именно поэтому отдельное применение тех или иных препаратов не поможет избавиться от белокрылки.
Опытные агрономы настаивают на том, что эффективная защита капусты и других овощей от белокрылки – это проведение комплекса защитных мероприятий, в котором и профилактические, и агротехнические, а также химические и биологические методы.
Обрабатывать капусту и другие овощи от белокрылки следует препаратами, внесенными в «Перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине».
«Эффективны композиции инсектицидов с обязательным добавлением прилипача. На небольших площадях на овощных культурах возможно применение желтых клеевых ловушек. Количество обработок зависит от численности фитофага и эффективности препарата», - говорят в Госпродпотребслужбе.
Интервал между обработками против белокрылки не должен превышать 10 дней.
При этом следует иметь в виду, что при обработке против белокрылки раствор максимально должен попадать на нижнюю часть листа растения.
Также еще одно важное правило при борьбе с белокрылкой – не проводить опрыскивание листьев, если воздух слишком влажный.
А вот среди народных средств от белокрылки одним из самых популярных является смесь из 200 г хозяйственного мыла (без отбеливания) и 150 г каустической соды на 10 л воды.
Использовать его нужно через два-три дня в течение длительного времени, но эффективным он может быть только при небольшой численности белокрылки.
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