Для того, чтобы земля после уборки чеснока и лука не пустовала и не зарастала сорняком ее можно засадить скороспелыми культурами, которые успеют подарить урожай еще до прихода холодов.
Об этом рассказала опытная садовница и автор канала «Огородница из Одессы», отметив, что впереди еще много теплого времени, поэтому можно вырастить вторую и третью волну урожая.
«У июльских посадок есть очень большие плюсы. Во-первых, это хорошо прогретая почва, теплые ночи, световой день еще длинный, а еще плюс крестоцветная блошка уже не докучает - ее в это время уже не бывает, поэтому ботва остается здоровой и красивой», - подчеркнула «огородница».
После уборки чеснока и лука для дополнительного урожая и для оздоровления почвы можно садить салатные культуры, всяческую зелень, в том числе петрушку, шпинат, укроп, рукколу, кинзу и что угодно.
«Вы получите еще один или даже два урожая свежей молодой хрупкой зелени. Эти виды зелени всегда прекрасно чувствуют себя на прежних чесночных и луковых грядках. В теплой земле семена быстро и дружественно всходят, почти не болеют, вредители не нападают. Это очень хороший и простой вариант», – говорит хозяйка.
Также можно посеять горох – это лучшая бобовая культура, которую можно посадить на освобожденных грядках до прихода холодов.
«Вы успеете еще полакомиться сладкими горошинами», - заверила «огородница из Одессы».
Также прекрасно растут корнеплоды с коротким сроком созревания.
"Это редис и редька. А еще после чеснока успеет хорошо вырастить дайкон - самое время его посеять", - подчеркнула хозяйка.
Для летнего посева советуют выбирать именно ранние сорта, потому что поздние могут не успеть вызреть.
«И еще я приметила, что редис получается намного вкуснее весеннего. И сохраняется он отлично. Так что вы можете получить один или даже два урожая редиса, редьки и дайкона», - говорит «огородница».
Так же на освободившихся грядках можно посадить картофель.
«Если у вас залежалась старая прошлогодняя картошка и вы не знаете, куда ее девать, выкопайте чеснок и в эти рядочки посадите клубни картофеля. И в октябре у вас будет дополнительно молодая картошка», - говорит хозяйка.
Также на место, где росли чеснок и лук можно посеять сидераты. Рекомендуют сеять фацелию – она обогащает рунт, улучшает его структу и уничтожает вредную микрофлору.
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