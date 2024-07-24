Если желтеют листья на помидорах, это можно быть сигналом о совершенно разных проблемах и для того, чтобы гарантированно спасти урожай о них следует знать.

Листья помидоров вянут и желтеют – эта неприятная картина знакома почти всем, кто выращивает этот прекрасный овощ. В некоторых случаях это происходит с момента рассады.

«Как видите, все растение томатов у меня зеленое, а вот нижние листья они не такие зеленые, они бледные, а также могут быть и совсем желтыми. А это потому, что мы томаты выращиваем с рассады и эти нижние листья они нарастали первыми на моей рассаде. А так как рассада выращивалась в комнате, эти листья не видели ультрафиолета и прямых солнечных лучей», - рассказал о своем опыте хозяин и автор блога с советами для садоводов и огородников «Корисне TV».

Почему желтеют и скручиваются листья на помидорах.

Именно поэтому некоторые листики на помидорах могут быть бледными. И их, по словам хозяина, необходимо удалять – с помощью ножниц или секатора.

Такую обрезку желтых листьев на помидорах необходимо проводить в солнечные дни и желательно утром, чтобы «ранки» за день зажили.

«Не проводите обрезку перед дождем или в холодную погоду», – советует хозяин.

Еще одна причина пожелтения листьев на помидорах – следствие того, что рассаду не закаляли. А также такое может происходить из-за того, что помидоры поливают методом дождевания утром или днем. Из-за капель воды, которые остаются на листочках, появляются ожоги.

«Если вы делаете такие поливы, томаты могут совсем погибнуть от ожогов. Запомните, рассаду томатов и взрослые растения томатов мы обязательно поливаем из воронки под корень, не по листу. Также, если рассаду не закаляли, не выносили на улицу, то лучше всего после высадки рассады в открытый грунт ее притенять, пока не нарастут зеленые листья, которые уже будут закалены и не будут бояться солнечных ожогов», - поделился своим опытом огородник.

Кроме того, бывает, что листья помидоров желтеют и скручиваются, когда растению не хватает влаги. Чтобы решить эту проблему необходимо половина помидоров чаще и, кроме того, поливы должны быть обильными – как минимум 2-3 литра под одно растение.

Почему желтеют и скручиваются листья на помидорах.

Если же листья помидоров желтеют на верхушке, это может означать, что растению не хватает азота. При этом подкармливать помидоры азотом часто нельзя – они начнут «жировать». То есть, листья начинают расти большими, ствол становится толще, но цветы опадают, урожай становится мелким.

"Поэтому рекомендую вам использовать органический азот, который можно приготовить самостоятельно. Например, собрать сорняки, замочить их в ведре на одну неделю, а затем тем настоем подкармливать", – рассказал хозяин.

Кроме того, помидоры необходимо подпитывать комплексным удобрением, в котором есть фосфор, калий и магний.

«Тогда ваши томаты будут умеренно расти и закладывать большие урожаи, и в каждом цветке завяжутся томаты», – рассказал опытный огородник.

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