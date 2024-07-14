Причин, чому листя огірків жовтіють є не одна і навіть не дві, і про них необхідно знати кожному, хто хоче отримати великий і гарний врожай.

Якщо листя огірків жовтіє, сохне по краю, виглядає як обпалене, це сигнал рослини про те, що з нею не все гаразд.

Оптимальна температура для вирощування огірків – це 23-25°C. Якщо листя огірків починає жовтіти, засихати і опадати, це може відбуватися через занадто спекотну, суху температуру.

Неправильний полив також може бути причиною того, що листя огірків жовтіє. Правильний полив огірків має бути регулярним і помірним. Якщо вологи огіркам недостатньо, жовтіти і опадати буде листя на верхівці. При надлишку вологи почне жовтіти і опадати все листя огірків. Нагадаємо, що поливати огірки не можна холодною водою.

Листя огірків жовтіє і сохне.

Також причинами пожовтіння листя огірків є нестача добрив і хвороби. Необхідно часто і правильно підживлювати огірки.

Своїм досвідом, що робити, якщо листя огірків жовтіє вирішив поділитися і досвідчений господар, автор сторінки на YouTube про господарство Іван Саврій.

«Є маленькі секрети, які допоможуть врятувати ваші посадки від цієї напасті та отримати гарний врожай. Листя може жовтіти через дефіцит корисних речовин - вони обов’язково повинні бути присутніми під час формування, зав’язі та росту огірків. У цей час вони дуже потребують калію - саме його недоліки призводять до висихання і пожовтіння листя», - розповів пан Іван.

Огірки у таких ситуаціях виростають у формі груш покриваються плямами і засихають.

«Якщо це стається, обов'язково підгодуйте огірки добривами, що містять калій», - радить господар.

Листя огірків жовтіє і сохне.

За його словами, жовтіти листя огірків може через хворобу пероноспороз. Якщо помічено симптоми цієї хвороби, необхіднро провести лікування огірків фунгицидами.

«Також листя може жовтіти, якщо рослинам бракує або дуже багато вологи. Тому бажано поливати рослини лише теплою водою», - зазначив пан Іван.

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