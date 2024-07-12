Досвідчена господиня розповіла, чим необхідно підгодувати капусту і перець, щоб, коли прийде час, зібрати розкішний урожай – цей спосіб простий і дуже бюджетний.

Завдяки цьому простому способу врожай капусти і перцю можна значно покращити.

Про нього розповіла господиня і авторка блогу про поради для городників «Городниця з Одеси».

За її словами, капуста моментально піде у ріст після найпростішого, але дуже ефективного підживлення. Цей метод підгодівлі капусти випробуваний роками і ніколи не підводить.

«Воно допомогає захистити рослини від кили і дає потужний поштовх для росту закладки тугих качанів. Це саморобне молочко», - розповіла «городниця».

Таке підживлення господиня робить, якщо бачить, що капуста зупинилася в рості або починає злегка в'янути на сонці.

«Це перші ознаки того, що коренева система не справляється з навантаженням», - пояснила господиня.

За словами городниці, перше таке підживлення вона робить в червні, а потім приблизно через три тижні у липні.

«І капуста після цього моментально йде у ріст, листя стає пружним, великим і насичено зеленим. Воно стрімко набирає вегетативну масу і капуста відразу ж закручує тугий качан», - розповіла авторка блогу.

За її словами, для підгодовування капусти вона використовую звичайну крейду. Її необхідно розчинити у воді. Така крейдяна вода допоможе капусті уникнути такої хвороби, як кила, адже саме вона часто стає причиною того, що спочатку в'яне листя, а потім пропадає уся рослина.

«До речі, таке ж підживлення буде корисним і для перців», - запевнила «городниця».

Для приготвання такого розчину знадобиться звичайна біла крейда – вона ефективно розкислює грунт і забезпечує капусті додаткове джерело кальцію. Крейду можна придбати у будівельних магазинах або у зоомагазинах.

«Тож у 10 лірах води розводимо до повного розчинення одну склянку крейди або приблизно дві добрі жмені. Щоб підживлення було ще ефективнішим, можна додати у відро 1 літр трав'яного настою «бродилки», якщо ви готуєте таку з трави. Якщо її немає, то нічого страшного. Розчин крейди використовуємо одразу. Після приготування виливаємо під невеликі рослини по півлітра крейдяної води. А під дорослі рослини - по літру під кожен корінь», - пояснила господиня.

Найкраще таке підживлення капусти і перцю робити після дощу або після попереднього поливу.

Останнє тае підживлення розчином крейди вноситься приблизно за два-три тижні до зрізання качанів.

«Такий полив можна приготувати і для перців – вливаємо по одному літру під кожен корінь, і це буде достатньо. Це перевірене підживлення - капуста росте без кили, а качани швидко зав'язуються і ростуть щільно набитими, тож рекомендую. А для ранньої капусти такий полив послужить профілактикою розтріскування качанів», - радить «городниця з Одеси».

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