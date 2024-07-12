Опытная хозяйка рассказала, чем необходимо подкормить капусту и перец, чтобы, когда придет время, собрать роскошный урожай – этот способ простой и очень бюджетный.

Благодаря этому простому способу урожай капусты и перца можно значительно улучшить.

О нем рассказала хозяйка и автор блога о советах для огородников «Огородница из Одессы» .

По ее словам, капуста моментально пойдет в рост после самой простой, но очень эффективной подкормки. Этот метод подкормки капусты испытан годами и никогда не подводит.

«Оно помогает защитить растения от килы и дает мощный толчок для роста закладки тугих початков. Это самодельное молочко», – рассказала «огородница».

Такую подкормку хозяйка делает, если видит, что капуста остановилась в росте или начинает слегка увядать на солнце.

"Это первые признаки того, что корневая система не справляется с нагрузкой", - пояснила хозяйка.

По словам огородницы, первую такую ​​подкормку она делает в июне, а затем примерно через три недели в июле.

«И капуста после этого моментально идет в рост, листья становятся упругими, крупными и насыщенно зелеными. Оно стремительно набирает вегетативную массу и капуста сразу же закручивает тугую кочерыжку», - рассказала автор блога.

По ее словам, для подкормки капусты она использует обычный мел. Его нужно растворить в воде. Такая меловая вода поможет капусте избежать такой болезни, как кила, ведь именно она часто становится причиной того, что сначала увядают листья, а затем пропадает все растение.

«Кстати, такая же подкормка будет полезна и для перцев», - заверила «огородница».

Для приготовления такого раствора понадобится обычный белый мел – он эффективно раскисляет почву и обеспечивает капусте дополнительный источник кальция. Мел можно приобрести в строительных магазинах или в зоомагазинах.

«Итак, в 10 лирах воды разводим до полного растворения один стакан мела или примерно две добрые горсти. Чтобы подкормка была еще более эффективной, можно добавить в ведро 1 литр травяного настоя «бродилки», если вы готовите такую ​​из травы. Если его нет, то ничего страшного. Раствор мела используем сразу. После приготовления выливаем под небольшие растения по пол-литра меловой воды. А под взрослые растения – по литру под каждый корень», – объяснила хозяйка.

Лучше всего такую ​​подкормку капусты и перца делать после дождя или после предварительного полива.

Последняя та подкормка раствором мела вносится примерно за две-три недели до срезки кочанов.

«Такой полив можно приготовить и для перцев – вливаем по одному литру под каждый корень, и этого будет достаточно. Это проверенная подкормка - капуста растет без килы, а кочаны быстро завязываются и растут плотно набитыми, поэтому рекомендую. А для ранней капусты такой полив послужит профилактикой растрескивания кочанов», – советует «городница из Одессы».

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