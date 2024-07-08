Білокрилка – це дуже поширений шкідник, що здатен нанести великої шкоди багатьом овочам на ділянці, зокрема, й капусті.

Появу білокрилки на городі можна швидко помітити. Серед цих ознак багато білих комах на ділянці, наявність яєць та личинок на рослині, жовтизна листя, його скручування, висахання та опадання, липкий наліт на рослині, а також темні плями на листі.

Хто, зто зтикався із білокрилкою знає, що позбутися її дуже і дуже непросто. Досвідчені господарі використовують і хімічні препарати, і біологічні, і народні методи.

«Білокрилка - яка ж це страшна зараза. Вона вже стільки у всіх випила крові, нервів, грошей. Ну це жах, скільки грошей на неї вже біло витрачено, стількик купляли тих препаратів…», - каже досвідчений господар, автор сторінки про господарство Іван Саврій.

Як позбутися білокрилки на капусті.

Однак перемогти білокрилку пану Івану все ж таки вдалося.

«Хочу вам розповісти про те, що мені допомогло. Отже, один пузирьок нашатирного спирту, це 40 мл ну або трошки більше, двістолові ложки з гіркою господарське або дегтярне мило або чверть брусочка або дві столові ложки, якщо у вас воно рідке і одна столова ложка миючого засобу для посуду… Розвести на 10 л води і ввечері в не сонячну погоду, коли вже сонечко зайшло, все добре і ретельно обробити. Листя капусти зверху і знизу ближче до середини по землі навкруги капусти, якщо у вас капуста вже почала зав'язувати качани», - пордив господар, додавши, що безпосередньо качан він не обробляє.

Як позбутися білокрилки на капусті.

За словами пана Івана, обробляти капусту від білокрилки необхідно систематично.

«Сьогодні, наприклад, ввечері, а потім через день ще раз обробити ввечері, і так обробити три-п’ять разів», - розповів господар.

Головне, каже пан Іван, проводити обробку капусти від білокрилки систематично. Одного чи двох разів недостатньо.

В коментарях до цієї поради від білокрилки користувачі YouTube розповідають, що цей засіб їм допоміг.

«Розчин перевірений, працює! Лише він мені того року завдяки вашим відео допоміг»,

«Мені цей спосіб допоміг того року, зробив 3 обробки з цим розчином! Дякую! Ще додаю туди будь-який інсектицид»,

«Того року це єдиний розчин який допоміг!...»,

«Я обмивала з милом, і допомоголо!»,

«Вчора обробила, сьогодні вже немає, ще завтра оброблю, як ви радите».

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