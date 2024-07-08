Появление белокрылки в огороде можно быстро заметить. Среди этих признаков много белых насекомых на участке, наличие яиц и личинок на растении, желтизна листьев, его скручивание, высыхание и опадание, липкий налет на растении, а также темные пятна на листьях.

Тот, кто сталкивался с белокрылкой знает, что избавиться от нее очень и очень непросто. Опытные хозяева используют и химические препараты, и биологические, и народные методы.

«Белокрылка – какая же это страшная зараза. Она уже столько у всех выпила крови, нервов, денег. Ну, это ужас, сколько денег на нее уже было потрачено, столько покупали тех препаратов…», - говорит опытный хозяин, автор страницы о хозяйстве Иван Саврий.

средство от белокрылки

Как избавиться от белокрылки на капусте.

Однако победить белокрылку пану Ивану все же удалось.

"Хочу вам рассказать о том, что мне помогло. Итак, один пузырек нашатырного спирта, это 40 мл ну или чуть больше, две столовые ложки с горкой хозяйственное или дегтярное мыло или четверть брусочка или две столовые ложки, если у вас оно редкое и одна столовая ложка моющего средства для посуды… Развести на 10 л воды и вечером в несолнечную погоду, когда уже солнышко зашло, все хорошо и тщательно обработать. Листья капусты сверху и снизу ближе к середине по земле вокруг капусты, если у вас капуста уже начала завязывать кочерыжки», - порвил хозяин, добавив, что непосредственно кочан он не обрабатывает.

средство от белокрылки

Как избавиться от белокрылки на капусте.

По словам паеа Ивана, обрабатывать капусту от белокрылки необходимо систематически.

"Сегодня, например, вечером, а затем через день еще раз обработать вечером, и так обработать три-пять раз", - рассказал хозяин.

Главное, говорит Иван, проводить обработку капусты от белокрылки систематически. Один или два раза недостаточно.

В комментариях к этому совету от белокрылки пользователи YouTube рассказывают, что это средство им помогло.

«Раствор проверен, работает! Только он мне в том году благодаря вашим видео помог»,

«Мне этот способ помог в том году, сделал 3 обработки с этим раствором! Спасибо! Еще добавляю туда любой инсектицид»,

«В том году это единственный раствор, который помог!...»,

«Я обывала с мылом, и помогло!»,

«Вчера обработала, сегодня уже ее нет, еще завтра обработаю, как вы советуете» .

Последние новости Украины:

Плоды томатов увеличатся на глазах: чем лучше подкормить помидоры.

Трипс на розах быстро исчезнет: как спасти цветы от вредителя.

Соберете второй урожай редиса и картофеля: что нужно посадить в июле.