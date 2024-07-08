Белокрылка – это очень распространенный вредитель, способный нанести большой вред многим овощам на участке, в том числе и капусте.

Появление белокрылки в огороде можно быстро заметить. Среди этих признаков много белых насекомых на участке, наличие яиц и личинок на растении, желтизна листьев, его скручивание, высыхание и опадание, липкий налет на растении, а также темные пятна на листьях.

Тот, кто сталкивался с белокрылкой знает, что избавиться от нее очень и очень непросто. Опытные хозяева используют и химические препараты, и биологические, и народные методы.

«Белокрылка – какая же это страшная зараза. Она уже столько у всех выпила крови, нервов, денег. Ну, это ужас, сколько денег на нее уже было потрачено, столько покупали тех препаратов…», - говорит опытный хозяин, автор страницы о хозяйстве Иван Саврий.

Как избавиться от белокрылки на капусте.

Однако победить белокрылку пану Ивану все же удалось.

"Хочу вам рассказать о том, что мне помогло. Итак, один пузырек нашатырного спирта, это 40 мл ну или чуть больше, две столовые ложки с горкой хозяйственное или дегтярное мыло или четверть брусочка или две столовые ложки, если у вас оно редкое и одна столовая ложка моющего средства для посуды… Развести на 10 л воды и вечером в несолнечную погоду, когда уже солнышко зашло, все хорошо и тщательно обработать. Листья капусты сверху и снизу ближе к середине по земле вокруг капусты, если у вас капуста уже начала завязывать кочерыжки», - порвил хозяин, добавив, что непосредственно кочан он не обрабатывает.

Как избавиться от белокрылки на капусте.

По словам паеа Ивана, обрабатывать капусту от белокрылки необходимо систематически.

"Сегодня, например, вечером, а затем через день еще раз обработать вечером, и так обработать три-пять раз", - рассказал хозяин.

Главное, говорит Иван, проводить обработку капусты от белокрылки систематически. Один или два раза недостаточно.

В комментариях к этому совету от белокрылки пользователи YouTube рассказывают, что это средство им помогло.

«Раствор проверен, работает! Только он мне в том году благодаря вашим видео помог»,

«Мне этот способ помог в том году, сделал 3 обработки с этим раствором! Спасибо! Еще добавляю туда любой инсектицид»,

«В том году это единственный раствор, который помог!...»,

«Я обывала с мылом, и помогло!»,

«Вчера обработала, сегодня уже ее нет, еще завтра обработаю, как вы советуете» .

Последние новости Украины:

Плоды томатов увеличатся на глазах: чем лучше подкормить помидоры.

Трипс на розах быстро исчезнет: как спасти цветы от вредителя.

Соберете второй урожай редиса и картофеля: что нужно посадить в июле.