Огірки дуже чутливі до концентрації добрив, тому, проводячи підживлення, необхідно знати прості, але важливі правила.

Так, серед популярних народних методів підживлення огірків – дріжджами.

Отже, як підживлювати огірочки та прискорити їхній розвиток: у трилітрову банку з теплою водою засипають 10 г сухих дріжджів та півсклянки цукру.

Цю закваску витримують тиждень у теплому приміщенні.

Потім 200 мл закваски розводять на 10 л води і поливають під корінь огірочків.

Як приготувати розчин для підживлення огірків.

Таке підживлення огірків дріджами проводять 2-3 рази за сезон. Тобто, вперше через 2 тижні після висадки в ґрунт, потім – на початку цвітіння, щоб стимулювати зав’язі, і втретє – після першого плодоношення.

Про важливі нюанси правильного підживлення огірків розповіла і досвідчена господарка, авторка каналу про вирощування овочів yuni.teplychniki.

«Перевагу віддаємо підживленню по листу або під корінь. Дивлячись, що потребує ваша рослина. Формула 20.20.20 будь якого добрива, де рівні частини азоту, фосфору, калію - використовується в будь який період росту», -розповіла авторка блогу.

Як приготувати розчин для підживлення огірків.

За словами господині, формула де фосфору більше - коренева.

«Обробляємо в розсаді та після висадки. Формули де переважно калій - для гарного наливу огірка. Та азот - для повноцінного розвитку рослини», - розповіла господиня, закликавши вокористовувати добрива з різними мікроелементами які допоможуть рослині гарно розвиватися.

Восени завжди в теплиці необхідно вносити перегній - натуральне добриво.

Останні новини України:

Плоди томатів збільшаться на очах: чим найкраще підживити помідори.

Зберете другий врожай картоплі і редиски: що треба посадити у липні.

Ідеальний час для висадження помідорів у відкритий ґрунт: господині розкрили секрет.