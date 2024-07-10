Огурцы очень чувствительны к концентрации удобрений, поэтому, проводя подкормку, нужно знать простые, но важные правила.

Так, среди популярных народных методов подкормки огурцов – дрожжами.

Итак, как подкармливать огурчики и ускорить их развитие: в трехлитровую банку с теплой водой засыпают 10 г сухих дрожжей и полстакана сахара.

Эту закваску выдерживают неделю в теплом помещении.

Затем 200 мл закваски разводят на 10 л воды и поливают под корень огурчиков.

Как приготовить раствор для подкормки огурцов.

Такую подкормку огурцов дрожжами проводят 2-3 раза в сезон. То есть впервые через 2 недели после высадки в почву, затем – в начале цветения, чтобы стимулировать завязи, и в третий – после первого плодоношения.

О важных нюансах правильной подкормки огурцов рассказала и опытная хозяйка, автор канала о выращивании овощей yuni.teplychniki.

«Преимущество отдаем подкормке по листу или под корень. Смотря, в чем нуждается ваше растении. Формула 20.20.20 любого удобрения, где равны части азота, фосфора, калия – используется в любой период роста», - рассказала автор блога.

Как приготовить раствор для подкормки огурцов.

По словам хозяйки, формула где фосфора больше – корневая.

«Обрабатываем в рассаде и после высадки. Формулы где преимущественно калий – для хорошего налива огурца. Но азот - для полноценного развития растения», - рассказала хозяйка, призвав использовать удобрения с различными микроэлементами, которые помогут растению хорошо развиваться.

Осенью всегда в теплице необходимо вносить перегной – натуральное удобрение.

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