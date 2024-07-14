Причин тому листья огурцов желтеют не одна и даже не две, и о них необходимо знать каждому, кто хочет получить большой и хороший урожай.

Если листья огурцов желтеют, сохнут по краю, выглядят как обожженные, это сигнал растения о том, что с ним не все хорошо.

Оптимальная температура для выращивания огурцов – 23-25°C. Если листья огурцов начинают желтеть, засыхать и опадать, это может происходить из-за слишком жаркой, сухой температуры.

Неправильный полив также может быть причиной того, что листья огурцов желтеют. Правильный полив огурцов должен быть регулярным и умеренным. Если влаги огурцам недостаточно, желтеть и опадать будут листья на верхушке. При избытке влаги начнут желтеть и опадать все листья огурцов. Напомним, что поливать огурцы нельзя холодной водой.

Листья огурцов желтеют и сохнут.

Также причинами пожелтения листьев огурцов является недостаток удобрений и болезни. Необходимо часто и правильно подкармливать огурцы.

Своим опытом, что делать, если листья огурцов желтеют решил поделиться и опытный хозяин, автор страницы на YouTube о хозяйстве Иван Саврий.

"Есть маленькие секреты, которые помогут спасти ваши посадки от этой напасти и получить хороший урожай. Листья могут желтеть из-за дефицита полезных веществ - они обязательно должны присутствовать при формировании, завязи и росте огурцов. В это время они очень нуждаются в калии - именно его недостатки приводят к высыханию и пожелтению листьев», - рассказал Иван.

Огурцы в таких ситуациях вырастают в форме груш, покрываются пятнами и засыхают.

«Если это происходит, обязательно подкормите огурцы удобрениями, содержащими калий», – советует хозяин.

Листья огурцов желтеют и сохнут.

По его словам, желтеть листья огурцов может и из-за болезни пероноспороз. Если замечені симптомы этой болезни, необходимо провести лечение огурцов фунгицидами.

«Также листья могут желтеть, если растениям не хватает или очень много влаги. Поэтому желательно поливать растения только теплой водой», - отметил Иван.

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