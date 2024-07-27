Головне в цьому рецепті омлету на сніданок - те, що для нього не знадобиться жодної краплі масла.
Крім того, процес приготування настільки простий і швидкий, що, як казав Хіменес-Браво на своїй сторінці в Інстаграмі, «аж незручно якось».
Отже, інгредієнти для приготування такої страви на сніданок потрібні такі: яйце – 3 шт, чері – 100 гр, молоко – 50 гр, кукурудза – 50 гр, зелена цибуля – 30 гр, а також пакет-слайдер.
Омлет на сніданок без сковороди.
А хід приготування омлету за рецептом Ектора Хіменеса-Браво неймовірно простий. Спочатку ставимо на плиту каструлю з водою – вона має закипіти.
Яйця вбиваємо прямо в пакет, туди ж висипаємо цибулю, кукурудзу, порізані помідори. Додаємо сіль, перець та молоко.
Застібаємо пакет і все перемішуємо. Кладемо пакет із майбутнім омлетом у киплячу воду на 5-10 хвилин.
Коли омлет буде готовий, викладаємо сніданок на тарілку. На свій сніданок Ектор Хіменес-Браво також додав зелень.
«Готово! Можна снідати! І головне – без жодної краплі олії», - наголосив ресторатор.
Омлет на сніданок без сковороди.
Зазначимо, що так рецепт омлету на сніданок сподобався багатьом підписникам на сторінку Ектора:
«Апетитно і смачно виглядає, і можна швидко приготувати»,
«Тепер так готуватиму омлети» .
Зазначимо, що омлет із помідорами – це дуже корисний сніданок. Яйця містять багато білка та протеїнів, а помідори – це потужний антиоксидант.
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