Такой омлет на завтрак понравится и тем, кто любит блюда из яиц и тем, кто предпочитает правильное питание.
По словам ресторатора, судьи «Мастер Шеф» и шеф-повара Эктора Хименеса-Браво, такое блюдо и является пп-завтраком.
И он настолько вкусный, что «можно съесть язык».
Итак, для завтрака, который будет не хуже ресторанного, нужны такие ингредиенты: яйца - 3 шт, сливочное масло - 30 гр, авокадо - 1 шт, помидор - 20 гр, лук синий - 10 гр, оливковое масло - 5 гр, бекон жареный, сметана – 20 гр, тост – 1 шт, сок лимона, перец красный.
Рецепт пп-омлета на завтрак.
Готовя скрэмбл, взбиваем яйца в сотейнике, туда добавляем сливочное масло, помешиваем не останавливаясь до готовности на среднем огне.
«Готовим до кремовой консистенции», – отметил Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм.
Хлеб обжариваем, авокадо чистим.
Рецепт пп-омлета на завтрак.
В авокадо в миску добавляем соль и перец, мелко нарезанный лук и помидор, а также несколько капель лимонного сока, оливковое масло и мелко нарезанный красный перец. Все перемешиваем до однородной смеси.
К готовому омлету скрэмбл добавляем сметану, мелко нарезанный и поджаренный бекон.
Теперь смазываем тост авокадной смесью, а сверху выкладываем скрэмбл, еще немного поджаренный бекон и кинзу.
Рецепт пп-омлета на завтрак.
Вот и все, ресторанный пп-завтрак по рецепту Эктора Хименеса-Браво готов!
"Шедеврально вкусно",
"Слюна течет! Невозможно досмотреть до конца",
"Делаю уже второй раз и это невероятно вкусно",
"Сегодня попробовала сделать – ну очень вкусно" , – комментируют рецепт завтрака подписчики на страницу Эктора.
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