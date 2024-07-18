Омлет на завтрак не зря пользуется такой безумной популярностью – это простое блюдо из яиц обеспечивает организм необходимым количеством калорий надолго, а благодаря рецепту Эктора Хименеса-Браво приготовить его можно по-новому.

Такой омлет на завтрак понравится и тем, кто любит блюда из яиц и тем, кто предпочитает правильное питание.

По словам ресторатора, судьи «Мастер Шеф» и шеф-повара Эктора Хименеса-Браво, такое блюдо и является пп-завтраком.

И он настолько вкусный, что «можно съесть язык».

Итак, для завтрака, который будет не хуже ресторанного, нужны такие ингредиенты: яйца - 3 шт, сливочное масло - 30 гр, авокадо - 1 шт, помидор - 20 гр, лук синий - 10 гр, оливковое масло - 5 гр, бекон жареный, сметана – 20 гр, тост – 1 шт, сок лимона, перец красный.

Рецепт пп-омлета на завтрак.

Готовя скрэмбл, взбиваем яйца в сотейнике, туда добавляем сливочное масло, помешиваем не останавливаясь до готовности на среднем огне.

«Готовим до кремовой консистенции», – отметил Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм.

Хлеб обжариваем, авокадо чистим.

Рецепт пп-омлета на завтрак.

В авокадо в миску добавляем соль и перец, мелко нарезанный лук и помидор, а также несколько капель лимонного сока, оливковое масло и мелко нарезанный красный перец. Все перемешиваем до однородной смеси.

К готовому омлету скрэмбл добавляем сметану, мелко нарезанный и поджаренный бекон.

Теперь смазываем тост авокадной смесью, а сверху выкладываем скрэмбл, еще немного поджаренный бекон и кинзу.

Рецепт пп-омлета на завтрак.

Вот и все, ресторанный пп-завтрак по рецепту Эктора Хименеса-Браво готов!

"Шедеврально вкусно",

"Слюна течет! Невозможно досмотреть до конца",

"Делаю уже второй раз и это невероятно вкусно",

"Сегодня попробовала сделать – ну очень вкусно" , – комментируют рецепт завтрака подписчики на страницу Эктора.

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