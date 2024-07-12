Ресторатор, шеф-кухар і суддя «Мастер Шеф» Ектор Хіменес-Браво поділився улюбленим рецептом ніжної, запашної і неймовірно смачної запіканки.

Сирна запіканка - це один з тих смаків, який здатен повертати у дитинство. Ніжна, легка, корисна.

Запіканка може бути чудовим сніданком. Особливо, якщо її приготувати за рецептом ресторатора і судді «Мастер Шеф» Ектора Хіменеса-Браво.

«Ділюся з вами крутим рецептом запіканки, яку особисто просто обожнюю», - зазначав Хіменес-Браво на своїй сторінці в Інстаграм.

Інгредієнти для приготування запіканки потрібні такі: 500 гр сиру, 3 яйця, , 100 гр сметани;, 120 гр меду, 40 гр родзинок, 50 гр кукурудзяного крохмалю, ванільний цукор за смаком, дрібка солі а також вершкове масло для змащування форми.

Рецепт запіканки на сніданок.

Хід приготування сирної запіканки за рецептом Хіменеса-Браво не вимагає ніяких особливих навичок.

Необхідно змішати сир, яйця, сметану, мед, крохмаль, сіль і ванільний цукор в одній мисці. Добре перемішати і взбити блендером.

Тепер засипаємо у сирну масу родзинки і перемішуємо.

Форму для випікання запіканки час змастити вершковим маслом. Тепер заливаємо суміш у форму, прикрашаємо ягодами.

«Випікати в духовці 35 хвилин при температурі 180», - розповіда Хіменес-Браво про останній крок у приготуванні запіканки.

Рецепт запіканки на сніданок.

Суддя «Мастер Шеф» закликав радувати такою запіканкою всю родину.

«Неймовірно смачний і легкий рецепт. Зберігайте, щоб побалувати себе та своїх близьких!», - підкреслював Хіменес-Браво.

Такий рецепт запіканки, судячи з усього, став улюбленим не тільки Хіменеса-Браво, а й у підписників на його сторінку.

«Вчора спекла, це найкращий з рецептів. Дуже ніжний і смачний»,

«Ідеальний рецепт запіканки! Все просто і смакота!»,

«Дуже смачно!»,

«Готувала, супер!»,

«Дякую за рецепт. Запіканка вийшла дуже смачною».

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