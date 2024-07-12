Ресторатор, шеф-повар и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво поделился любимым рецептом нежной, ароматной и невероятно вкусной запеканки.

Сырная запеканка – это один из тех вкусов, который способен возвращать в детство. Нежная, легкая, полезная.

Запеканка может быть отличным завтраком. Особенно если ее приготовить по рецепту ресторатора и судьи «Мастер Шеф» Эктора Хименеса-Браво.

«Делюсь с вами крутым рецептом запеканки, которую лично просто обожаю», - отмечал Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм.

Ингредиенты для приготовления запеканки нужны следующие: 500 гр сыра, 3 яйца, 100 гр сметаны; 120 гр меда, 40 гр изюма, 50 гр кукурузного крахмала, ванильный сахар по вкусу, щепотка соли.

Рецепт запеканки на завтрак.

Ход приготовления творожной запеканки по рецепту Хименеса-Браво не требует никаких особых навыков.

Необходимо смешать творог, яйца, сметану, мед, крахмал, соль и ванильный сахар в одной миске. Хорошо перемешать и взбить блендером.

Теперь засыпаем в творожную массу изюм и перемешиваем.

Форму для выпекания запеканки пора смазать сливочным маслом. Теперь заливаем смесь в форму, украшаем ягодами.

«Выпекать в духовке 35 минут при температуре 180», – рассказывает Хименес-Браво о последнем шаге в приготовлении запеканки.

Рецепт запеканки на завтрак.

Судья «Мастер Шеф» призвал радовать такой запеканкой всю семью.

«Невероятно вкусный и легкий рецепт. Сохраняйте, чтобы побаловать себя и своих близких!», - подчеркивал Хименес Браво.

Такой рецепт запеканки, судя по всему, стал любимым не только у Хименеса-Браво, но и у подписчиков на его страницу.

«Вчера испекла, это самый лучший из рецептов. Очень нежный и вкусный»,

«Идеальный рецепт запеканки! Все просто и вкуснятина!»,

«Очень вкусно!»,

«Готовила, супер!»,

«Спасибо за рецепт. Запеканка получилась очень вкусной».

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