Омлети на сніданок настільки універсальні, що їх можна готувати з будь-якими інгредієнтами і багатьма способами, і цей рецепт обов’язково сподобаєтсья тим, хто любить починати свій день стравами з яєць.

Інгредієнтів для приготування такого омлету на сніданок знадобиться зовсім небагато.

А саме, як каже фудблогерка і нутриціолог Ольга Пінс, яка і поділилася рецептом: 3 курячих яйця, 30 г. сиру, кріп та трохи солі.

«Готується дуже швидко та простіше ніж здається», - прокоментувала кулінар хід приготування омлету на своїй сторінці в Інстаграм.

Хід приготування незвичайного омлету такий: відокремлюємо білки від жовтків. До білків додаємо трохи солі та подрібнену зелень, а жовтки перемішуємо до однорідності.

Тепер розігріваємо пательню та трохи змащуємо олією. Виливаємо жовтки.

«З одного боку викладаємо сир та починаємо загортати рулетик, у два підходи додаємо білок поступово загортаючи рулетик», - розповіла нутриціолог про хід приготування омлету на сніданок.

У приготуванні такого омлету на сніданок є важливе парвило – страва не повинна пригоріти.

Нутриціолог зазначила, що ідельним сніданок вийде, якщо готувати його на пательні з якісним антипригарним покриттям.

«Виглядає дуже смачно!»,

«Супер! Я таке робила, смакотааа! Японський омлет Тамагоякі»,

«Вже знаю,що завтра буде на сніданок», - коментують цей рецепт підписники на сторінку нутриціолога.

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