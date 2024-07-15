Омлеты на завтрак настолько универсальны, что их можно готовить с любыми ингредиентами и многими способами, и этот рецепт обязательно понравится тем, кто любит начинать свой день блюдами из яиц.

Ингредиентам для приготовления такого омлета на завтрак понадобится совсем немного.

А именно, как говорит фудблогерка и нутрициолог Ольга Пинс, которая и поделилась рецептом: 3 куриных яйца, 30 г сыра, укроп и немного соли.

«Готовится очень быстро и проще, чем кажется», - прокомментировала кулинар ход приготовления омлета на своей странице в Инстаграм.

Ход приготовления необычного омлета таков: отделяем белки от желтков. К белкам добавляем немного соли и размельченную зелень, а желтки перемешиваем до однородности.

Теперь разогреваем сковороду и смазываем немного маслом. Выливаем желтки.

«С одной стороны выкладываем сыр и начинаем заворачивать рулетик, в два подхода добавляем белок, постепенно заворачивая рулетик», - рассказала нутрициолог о ходе приготовления омлета на завтрак.

В приготовлении такого омлета на завтрак есть важное парвило – блюдо не должно пригореть.

Нутрициолог отметила, что идеальным завтрак получится, если готовить его на сковороде с качественным антипригарным покрытием.

«Выглядит очень вкусно!»,

«Супер! Я такое делала, вкуснота! Японский омлет Тамагояки»,

"Уже знаю, что завтра будет на завтрак", - комментируют этот рецепт подписчики на страницу нутрициолога.

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