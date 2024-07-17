Сирники, запіканка, яєчня і омлети залишаються одними з найпопулярніших і найулюбленіших видів сніданку, але далеко не єдиними, з яких моожна почати свій новий день.

Про цю страву, яку можна приготувати на сніданок, кулінар і відома фудблогерка Юлія Сенич каже, як про дуже милу.

«Це наймиліша страва, яку я колись готувала», -зазначила Юлія на своїй сторінці в Інстаграм, кажучи про панкейки.

І для приготування панкейків на сніданок знадобляться такі інгредієнти: яйце - 1 шт., цукор - 2 ст. л., молоко - 210 г, рослинна олія 25 г, борошно - 200 г, розпушувач – 1 ч. л., дрібка солі, полуниця – 4-5 шт.

Хід приготування сніданку елементарний: яйце необхідно збити з цукром та сіллю. Влити ледь тепле молоко і олію, добре перемішати. Потім додаємо у суміш борошно і розпушувач.

«Смажимо панкейки на сухій сковороді на середньому вогні», - розповіла Юлія про хід приготування панкейків на сніданок.

Як приготувати панкейки на сніданок.

Тепер полуницю нарізаємо кільцями та викладаємо на панкейк і закриваємо тістом, коли панкейк вже покрився бульбашками.

Подавати такі панкейки на сніданок можна з улюбленим варенням чи медом.

Підписницям на сторінку фудблогерку дуже сподобався такий оригінальний рецепт панкейків на сніданок:

«До ранкової кави ідеально»,

«Яка смачнюща краса!»,

«Ого!».

Як приготувати панкейки на сніданок.

Додамо, що кулінари радять при приготуванні панкейків просіювати борошно.

Крім того, для того, щоб панкейки вийшли дійсно смачними всі інгредієнти, включаючи молоко і яйця мають бути кімнатної температури.Використовувати продукти прямо з холодильника не слід, інашке панкейки не вийдуть пухкими і ніжними.

Крім того, тісто для панкейків не можна довго вимішувати.

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